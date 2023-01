Una primera volta amb números de salvació

La Lliga ACB arriba aquest cap de setmana a l’equador i des de Girona, sense opcions de somiar amb la Copa del Rei després d’una primera volta complicada, com a mínim es pot respirar. Els quatre triomfs en els darrers cinc partits han donat aire a l’equip d’Aíto, que ha vist com en un tres i no res ha cotitzat a l’alça a la classificació i ha anat despenjant rivals. A una jornada per tancar la primera volta els gironins porten un balanç de 6-10 i tenen l’oportunitat de millorar-lo si guanyen diumenge a Granada, un rival a qui ja han avançat i que porta vuit derrotes seguides. Números de permanència sens cap mena de dubte, perquè la salvació, fent un cop d’ull a les últimes temporades, es pot establir entre les 9 i les 11 victòries.

El Bàsquet Girona ha aconseguit deixar el descens, ocupat per Fuenlabrada i Manresa, a tres triomfs de diferència. Per allà també hi ha el Betis, amb els mateixos números que els dos últims classificats, el Saragossa amb un partit guanyat més, i el Granada, amb dos. Les sensacions, a més, han sigut molt bones, sobretot en els partits de casa contra el Joventut i el Bilbao, i a banda d’un reforç (Hill), s’ha recuperat Garino i s’està a l’espera de com evoluciona Oriola. Hanzlik, molt més que un padrí per a l’equip U13 femení Tancar una primera volta amb 6-11 o 7-10 seria calcar números habituals de l’antic CB Girona, en l’anterior etapa de 20 anys a l’ACB. Més enllà de les tres darreres temporades sota el patrocini d’Akasvayu (amb un record de 13/4 el curs 2006/07 a l’equador de la lliga), el normal era ocupar la zona mitja baixa de la classificació. El balanç actual de 6/10 iguala els triomfs de les campanyes 2003/04 i 2004/05 del Casademont per tancar la primera volta i supera el de 5/12 acreditat la 2000/01.