«L’entrepà de botifarra era sagrat. De vegades fins i tot eren dos». Quan amb dotze anys Santi Catrofe compaginava futbol i atletisme, sovint es trobava que un diumenge tenia partit al matí i al migdia, un cros a Caldes o Vidreres i, és clar, la carpanta que tenia al final de tot plegat, era de campionat. Durant sis anys va defensar la samarreta del Girona FC fins que va tastar l’atletisme, se’n va enamorar i la banda dreta de Torres de Palau se li feia curta. «Podia haver continuat jugant a futbol perfectament, no sé si al Girona, però córrer em feia estar més content». I així va ser com aquell vailet que va arribar de ben petit a Girona procedent de l’Uruguai amb quatre anys i que no parava mai quiet a l’escola Cassià Costal va centrar-se en l’atletisme. Vés a saber com li hauria anat en el futbol; el que sí que se sap és que amb 23 anys, el gironí, que competeix a nivell internacional amb l’Uruguai, és un dels atletes amb més projecció de l’estat i somia escriure grans pàgines d’èxits i qüestionar, algun dia, el regnat charrúa d’Stuani a Girona.

Diumenge passat, va revalidar el títol al Campionat de Catalunya de Cros a Mataró, i fa unes setmanes va guanyar el Tast de la Mitja de Granollers, però la modalitat on vol fer carrera és en els 1.500. «Intento ser polivalent i tocar-ho un xic tot. Ara bé, als 1.500 és on he tingut més bons resultats i he participat en un Mundial», diu. Catrofe va ser vintè al darrer Mundial d’Oregon com a representant de l’Uruguai. «És el meu país i m’agrada representar-lo. Sóc gironí i tinc la sort d’haver mamat cultura uruguaiana a casa i gironina a l’escola», destaca.

El següent repte de Catrofe, membre de l’equip Bikila, és el campionat d’Espanya del cap de setmana que ve Ortuella, però a l’horitzó ja visualitza el Mundial de Budapest de l’agost. L’any passat a Oregon es va quedar a les semifinals i ara té el repte de millorar el resultat. Amb una millor marca de 3:35, Catrofe vol arribar a una final de la cita a Hongria. «L’objectiu és ser-hi. Llavors, si les cames m’ho permeten, vull intentar arribar als Jocs de París 2024 i també classificar-me per la final dels 1.500». Més clar l’aigua. Si d’una virtut no va mancat Catrofe és d’ambició. «En sóc molt. Si llavors, sóc semifinalista però ho he donat tot, m’empiparé en calent, però en fred estaré content», matisa.

El Catrofe petit futbolista idolatrava Recoba, Abreu, Lugano o Luis Suárez, primer, i després, ja quan es va centrar en l’atletisme, es fixava en els grans del panorama atlètic del moment com Mo Farah i Kenenisa Bekele. Ara s’ha marcat el repte d’acostar-se al màxim als grans atletes del moment. «Estan un punt per sobre, però intento anar retallant distàncies», diu. Els somnis de vegades es fan realitat i si no que l’hi preguntin a Valery Fernández, company d’equip de Catrofe quan jugava al Girona i que ara és futbolista de Primera. «Em fa molta il·lusió veure’l que ha arribat a dalt de tot. Me n’alegro moltíssim per ell. Espero algun dia fer el mateix que llavors algú digui, ‘jo vaig córrer amb en Santi’. De moment, ja pot dir que ha competit en un Mundial al costat del vigent campió olímpic Jakob Ingebrigtsen.