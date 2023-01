Era una Copa del Rei de primera, ja que només hi quedaven clubs de Primera. Sens dubte. Xavi es va sortir amb la seva perquè jugarà, per fi, al Camp Nou davant la Reial Societat. I el sorteig va estar marcat, només iniciar-se, per aquest aspecte perquè no hi havia rival petit als quarts de final, cosa que va propiciar un derbi madrileny al Bernabéu: Madrid-Atlètic.

És el primer sorteig pur de la competició per lliurar els duels a partit únic. Només es juguen a doble partit les semifinals. La final serà el proper 29 d’abril al sevillà Estadi de La Cartuja. S’enfrontaran la setmana que ve el primer classificat a la Lliga (Barça) contra el tercer (Reial Societat). Serà dimecres a les 21h, l’últim duel dels blaugranes abans de venir a Montilivi el dissabte 28. Ricardo, exporter de l’Osasuna, i Julen Guerrero, exjugador de l’Athletic, van treure les boles. El primer equip que va aparèixer va ser el Madrid, que va quedar aparellat amb l’Atlètic (dijous, 21h). Després, es va donar la segona eliminatòria, entre l’Osasuna i el Sevilla (dimecres, 22h). «Estem contents per poder jugar a casa. Tant de bo puguem brindar a l’afició el triomf que es mereixen tant», va dir Sergio Herrera, porter dels navarresos. El tercer aparellament va provocar el duel entre el València de Gattuso i l’Athletic de Valverde (dijous, 20h). Li tocava, per tant, al Barça enfrontar-se a la Reial Societat d’Imanol Alguacil, un dels millors equips de la Lliga ja que ocupa la tercera posició a la classificació. Va sortir abans la papereta blaugrana i per això es reservava així poder jugar al Camp Nou, com desitjava Xavi. Després d’eliminar l’Intercity, amb més patiment del que es va poder imaginar (3-4) i salvat pel gol d’Ansu Fati a la pròrroga, i amb senzillesa als vuitens de final el Ceuta (0-5), l’equip de Xavi topa amb el primer gran obstacle al torneig on fins a set campions coincideixen en aquests quarts de final. 97 títols reunits i, a més, no hi havia el campió de la passada edició perquè el Betis va ser eliminat a la tanda de penals per l’Osasuna. I el Barça es mesurarà a l’atractiva Reial d’Alguacil, a qui ja va guanyar a la Lliga a la segona jornada amb un aclaparador 1-4 gràcies als gols de Lewandowski (en va anotar dos), Dembélé i Ansu Fati.