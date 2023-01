El Barça està de festa. Després d’obtenir el primer títol del curs a Riad, i de classificar-se, per golejada, pels quarts de final de la Copa del Rei davant del Ceuta, els blaugranes buscaran avui sumar una nova victòria contra el Getafe (18.30h), un equip en hores baixes, abans de disputar el proper compromís de Copa i de visitar Montilivi.

Mentre l’equip de Xavi intentarà mantenir la gresca, el Getafe lluitarà per no caure a l’abisme, ja que arriba al Camp Nou a fregar de les posicions de descens i amb el dolor d’un tècnic, Quique Sánchez Flores, que no sent el suport de bona part dels estaments del club. I el procés d’agafar embranzida comença des d’una línia de sortida extremadament difícil: el Camp Nou, un escenari on, fins ara, el conjunt blau no ha guanyat mai.

Xavi Hernández, però, no deixa d’elogiar els mèrits de la banqueta rival: «Quique traballa molt bé la línia defensiva. És un equip molt físic, que juga a un fútbol molt directe. Serà un partit que haurem de jugar amb paciència, atacant els espais».

Així i tot, no hi ha dubte que el Barça està en un bon moment, i això encara dificultarà més la feina de Quique Sánchez Flores. «Si no estem en el millor moment, estem en un dels millors. També vam encadenar una bona ratxa després de l’empat amb el Rayo, però aquesta victòria davant del Madrid, que ha suposat un títol, ens dona molta moral i confiança», assegura Xavi.

Respecte a les peces, ja sense Memphis Depay, i amb les sancions de Lewandowski i Ferran Torres , Xavi ha gairebé assegurat la titularitat d’Ansu Fati. Si Gavi és el jugador insígnia del Barça; Ansu és l’esperança, un jugador que a poc a poc comença a recuperar la millor versió, ha marcat tres gols en els últims partits i ha guanyat en confiança després de les múltiples lesions que li han llastrat els últims anys.