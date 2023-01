El Girona B no aconsegueix aixecar el cap i ha tornat a perdre avui, a Riudarenes, contra el Castelldefels per la mínima (0-1), amb un gol de Carlos Cano al minut 75.

Els blanc-i-vermells han començat amb energia i en només 5 minuts han protagonitzat dues ocasions clares, sense èxit, la primera amb un xut a porteria de Shin, i la segona, amb una rematada de Dawda que Blasco aturava sobre la línia de gol. Després d'uns primers minuts de domini gironí, els visitants han agafat embranzida, igualant el duel. A la segona meitat, Cano protagonitzava l'únic gol del partit, al minut 75, aprofitant una centrada des de l'equerra. El Girona B, que acabaria amb 10 jugadors per l'expulsió de Marc Fuentes, no podria fer res per igualar el marcador.

La setmana vinent, els d'Axel Vizuete tenen opció de trencar la ratxa contra el Vilafranca.