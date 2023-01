El Garatge Plana Girona no va poder treure res positiu en la visita del gegant Liceo al Pavelló Municipal de Palau. Ja des dels primers instants de partit, els corunyesos van fer valer la seva superioritat i es van avançar quan ni tan sols s’havien disputat dos minuts. Malgrat aquest dur sotrac inicial, els gironins no es van rendir i al llarg de la primera part van tenir diverses oportunitats per arribar al descans amb el marcador igualat o fins i tot per davant. Però no van estar efectius, i al final ho van acabar pagant davant un equip amb més talent.

Quedaven 25 minuts encara per intentar la remuntada, però dos gols dels gallecs en només 10 minuts, novament de Rodríguez que va signar el hat-trick van enfonsar els gironins i el partit ja va quedar vist per sentència a falta de jugar-se gairebé tota la segona part. Finalment, els de la Corunya encara van tenir temps per marcar una altra diana, obra de Torres. L’entrenador del Garatge Plana Girona, Ramon Benito, lamentava en declaracions a aquest diari la diferència d’efectivitat dels dos equips i admetia que els dos gols inicials del Liceo en la segona part van enfonsar psicològicament els seus jugadors. Benito destacava la capacitat de competir els partits, però reconeixia que «ens costa marcar» i que la manca d’efectivitat «ens està penalitzant». Amb aquesta derrota, els gironins són, de moment, onzens amb dotze punts, plaça que els faria disputar la promoció per la permanència a final de temporada. En la pròxima jornada, el Garatge Plana Girona tindrà un duel encara més complicat a la pista del líder, el Barça.