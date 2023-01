Un imparable Taylor en l'últim període, amb 13 punts sense error, va guiar el Bàsquet Girona a un nou triomf en un 2023 en que els d'Aíto encara no coneixen la derrota.

Els andalusos van gaudir de les primeres avantatges gràcies a la bona direcció de Renfroe i van generar dubtes al Bàsquet Girona tancant-se bé a prop de la cistella i reptant els d’Aíto a assumir tirs des de la llarga distància. Colom va acceptar el repte i amb dos triples contrarestava l'ímpetu inicial dels andalusos (8-6). A més, els gironins augmentaven la intensitat defensiva i forçaven pèrdues de pilota que es traduirien en una antiesportiva, primer, i després en una esmaixada en contraatac de Taylor que posava els de Fontajau per davant (10-12). El Granada reaccionava a través de Niang però en les jugades següents el Bàsquet Girona si que aconseguia intimidar a sota el seu cèrcol i amb un triple de Hanzlík i l’aparició de Prkacin els gironins marxaven al final del primer quart amb la màxima avantatge (16-23).

El segon període va arrancar amb intercanvi de cistelles dels dos equips però els d’Aíto controlaven el ritme de partit. Tomàs apareixia amb set punts gairebé consecutius per posar els andalusos a 3 punts, però Fjellerup i Colom, amb un triple i una còmode penetració refredaven la reacció (27-33). Si que va arribar just després, amb la magistral direcció de Renfroe i el despertar del canoner granadí, Tomas Bropleh, i l’aparició de dubtes i imprecisions en l’atac gironí, amb més de 3 minuts sense anotar un tir de camp (40-36). Gasol trencava un parcial molt negatiu de 13 a 3 però el quart acabava amb uns últims segons plens d’errades dels catalans i Díaz ho aprofitava per fer marxar els andalusos amb sis punts per davant al descans (44-38).

El pas pels vestidors va anar molt bé als d´Aíto, que van sortir amb una altra intensitat defensiva i aconseguien sumar còmodament a prop de cistella. Prkacin culminava un parcial de 7 a 0 d’inici que capgirava el resultat (44-45). El canoner Bropleh tornava a rescatar els andalusos amb la seu talent però ara era el Bàsquet Girona qui controlava el ritme gràcies a una defensa molt agressiva i a un atac clarivident, amb l’aparició de jugadors de la segona unitat com Sorolla, Hanzlík i Figueras (52-56). Una petita reacció local a base de tirs lliures en els darrers compassos de quart ho deixava tot igualat pels últims 10 minuts (60-60).

Era l’hora dels grans jugadors, i Taylor va assumir responsabilitats i va encadenar 9 punts pràcticament consecutius sense error per donar un avantatge molt valuós al Bàsquet Girona a l’equador del quart (66-75). Costa donava ales als granadins però Colom anotava un triple en contraatac que podria ser la sentència (71-80). Apareixia novament el base català per reduir la diferència a sis punts, i en l’atac següent els gironins es col·lapsaven però emergia Fjellerup amb una cistella molt complicada al límit de la possessió (75-83). Els andalusos fallaven en els pròxims atacs i Vilà sentenciava des de la línia de tirs lliures. La quarta victòria consecutiva ja estava del tot lligada i els d’Aíto arribaran al duel de dissabte vinent contra el Barça en un moment molt dolç.