El calendari de l’Spar Girona aquestes properes setmanes equival a una pujada a l’Everest. El d’ahir contra el Gernika era el primer dels quatre partits que encadenarà l’equip fora de casa (Gernika, Sopron, Araski i DVTK) abans de rebre a Casademont Saragossa a Fontajau el proper 4 de febrer. Unes «colònies» -com les va anomenar Bernat Canut- que les duran a fer una particular triangulació: Girona-País Basc-Girona-Hongria-Girona-País Basc-Girona-Honria-Girona. La visita a Maloste, una pista sempre complicada, va esdevenir també una presa de contacte de cara a la Copa de la Reina. Les gironines s’enfrontaran a les basques en l’encreuament de quarts de final de la competició monàrquica. Encara sense Rebekah Gardner -que no va viatjar amb l’equip perquè segueix lesionada de l’espatlla- i amb una jugadora menys d’ençà de la sortida de Laura Cornelius, l’Uni no volia disgustos. Dit i fet. Les jugadores van dominar el partit de principi a fi gràcies a l’esplèndida primera part de María Araújo (23 punts). Una lleugera baixada de revolucions al tercer quart amb una encertada Rosó Buch (17 punts) en l’oposició va quedar en una anècdota gràcies, en part, al desencert exterior del Gernika (2/13 en triples). La victòria, la novena consecutiva a la Lliga Femenina Endesa, manté a l’Spar Girona al capdavant de la classificació.

María Araújo va començar el duel amb eficàcia gràcies a tres triples pràcticament consecutius que van permetre al seu equip prendre la iniciativa (6-12). De fet, si el desaparegut Andrés Montes (1955-2009) hagués narrat el partit d’ahir, de ben segur que hauria hagut d’entonar uns quants «ra-ta-ta-ta-ta» o «triiiiiiiiiiple» durant la primera part, ja que la gallega no va tenir aturador. El conjunt gironí va sortir amb set de fer un bon paper a Gernika i les jugadores d’Anna Montañana no van trobar arguments per rebatre el terrabastall català, que va tancar el primer quart dominant clarament el marcador (11-25).

La reacció local va arribar de la mà de Brooque Williams, que va impulsar un parcial de 7-0 per escurçar distàncies fins als set punts (20-27). Bernat Canut, en veure això, no s’ho va pensar dues vegades: temps mort. Tan bon punt van tornar a la pista, les jugadores de l’Uni van posar terra pel mig (22-34) gràcies a una María Araújo que seguia en estat de gràcia. La gallega va marxar al descans amb 19 punts.

Una cara coneguda i estimada per l’afició gironina, Rosó Buch, va esdevenir el factor revolucionari per al conjunt basc. La catalana va retallar distàncies col·locant el 35-43 en el marcador i donant esperances al seu equip. La rauxa de Buch, però, va topar amb Marianna Tolo. L’australiana continua mostrant una solidesa brillant sota el cèrcol i va aprofitar les assistències de Laia Flores (8) per anar sumant punts. Qui també es va nodrir de les passades de Flores va ser Faustine Parra, que s’està presentant a la Lliga Endesa com a especialista en tir exterior gràcies al seu característic i eficaç triple arquejat (la francesa lidera el rànquing de la lliga amb el millor percentatge en triples: 51,72%).

Les visitants van rebaixar la intensitat en el darrer quart i el Gernika ho va aprofitar per tornar-se a posar a deu (49-59). L’Uni tenia el partit sota control i la sensació era que les rivals necessitaven un autèntic miracle per evitar la derrota. A quatre minuts per finalitzar el matx, les basques es van posar a nou (54-63) però María Araújo va tornar a anotar per minimitzar els esperits de remuntada locals. Laia Flores va continuar repartint joc i també anotant. Les gironines van mantenir constantment la distància en el marcador i un 2+1 de Tolo va ser l’estocada final. Dominant el marcador de 13, els darrers segons van ser un pur tràmit per al conjunt de Bernat Canut i Laura Antoja que, de moment, ha arribat amb èxit al primer camp base d’aquest calendari en forma d’Everest.

L’Spar torna a Girona amb la mirada posada en el proper objectiu: el partit d’Eurolliga contra el Sopron Basket. Només hi ha quatre bitllets disponibles i el Grup B està marcat per un triple empat entre el tercer i el cinquè (Çukurova, DVTK i Spar Girona) que multiplica la rellevància d’intentar rascar una victòria dimecres a Hongria (18 hores). Al·licients no en falten, cal recordar que el Sopron Basket va ser l’equip que va dilatar el procés de trànsfer de Brittney Sykes.