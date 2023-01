Un únic gol de Pedri González va servir al Barça per fer els deures i resoldre un partit força espès amb el Getafe, en un dia on es va veure poc futbol i encara menys ocasions. Sigui com sigui, tres punts que reforcen el lideratge per davant del Madrid, amb 44 punts, abans de visitar aquest dissabte el Girona a Montilivi i que enfonsen al Getafe a baix de la taula marcant el descens. Els blaugranes, que només han perdut quatre punts a casa aquesta temporada, van haver de picar pedra per tirar endavant el matx contra un Getafe enrocat vora la seva àrea i que només va tenir perill a la contra.

La sort, però, estava amb els locals, i, en especial, amb Pedri. El seu gol recorda aquells de la vella escola blaugrana, quan els migcampistes arribaven des de la segona línia sorprenent les defenses. Així ho va fer el canari, aprofitant l’assistència de Raphinha en una jugada que va iniciar una recuperació de Christensen. Era el minut 35 i, fins al moment, els de Xavi no havien aconseguit travessar la teranyina del Getafe. Quique Sánchez-Flores havia plantejat un 5-4-1 dens i amb les línies ben juntes, confiant en la contundència al darrere i amb el perill en les segones jugades d‘Ünal i Mayoral al davant. Tot i tenir Dembélé i Raphinha eixamplant el camp fins al límit, costava que el joc fluís i, és clar, encara més apropar-se a David Soria. Les ocasions arribaven amb comptagotes gràcies als malabarismes de Dembélé i a les passades màgiques de Gavi o Pedri. Encomanats al jovent, tot i que Ansu, que ahir es va haver de disfressar de ‘9’ en el lloc de Lewandowski, no va acabar de brillar. Però amb l’equip encallat després de mitja hora de joc, Xavi, aquest cop sí, va ser clau canviant els extrems de banda i, al cap de cinc minuts, un Raphinha fins llavors apagat estava fent la centrada que Pedri encertaria. Al darrere, amb Koundé i Christensen sòlids, no es va patir massa, fins que, a les acaballes de la primera meitat, Ter Stegen va haver d’aparèixer per frenar la contra de Mayoral després d’una pèrdua perillosa de Pedri. En la represa, amb Èric (Christensen estava tocat) i Alba a la gespa, la inèrcia es va mantenir. El Barça no aconseguia generar grans ocasions i el Getafe, en un joc d’errors, aprofitava les distraccions dels blaugranes. Va ser tan baix el ritme de joc que, durant els segons 45 minuts, els porters només van haver d’intervenir un cop cada un: David Soria en un xut centrat de Kessié, que no va culminar una bona jugada, i Ter Stegen en un cop de cap de Latasa en l’afegit, quan Busquets va adormir-se. Al final, però, tot es queda a casa, i el Barça va quedar-se tres punts d’aquests que diuen que poden valer una lliga.