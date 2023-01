L’inici de 2023 no era senzill per al Girona B: Tenia tres partits difícils amb rivals de la zona alta i ahir, tot i que es va plantar cara al Castelldefels, a la tercera no va poder anar la vençuda (0-1). Tal com va passar amb la Muntanyesa i l’Europa, el filial va perdre per la mínima, amb Cano fent de botxí rematant una centrada lateral a un quart d’hora pel final. Són tres derrotes consecutives, i això és una mala ratxa, però ara el calendari millora pels de Vizuete, que han de recuperar la bona dinàmica de finals d’any.