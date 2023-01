El d’ahir no era un duel gens senzill per al Juvenil A del Girona, que va rebre la visita de la Damm, tercera classificada de la Divisió d’Honor. L’equip, però, va firmar un partit sòlid, sense deixar minar-se la moral per l’empenta inicial dels visitants, que es van avançar tot just als dos minuts de joc. L’empat va arribar al 22’, amb un penal transformat per Vázquez, i Managadze va posar el juvenil per davant poc abans del descans. En la represa, però, la Damm va dur la iniciativa i va acabar igualant un matx ple de gols (2-2).