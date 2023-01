El Madrid no està disposat a despenjar-se de la lluita pel lideratge (en mans del Barça) tan fàcilment. El conjunt blanc va imposar-se ahir a l’Athletic (0-2) gràcies als gols de Benzema al minut 24 i Kroos al minut 90 per sentenciar. Per l’altra part, els de Valverde van veure com anul·laven un gol d’Iñaki Williams que hauria suposat l’empat al minut 78 per fora de joc. San Mamésva registrar la millor entrada de la seva història amb un total de 49.316 espectadors.