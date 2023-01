El regnat de Taylor sotmet Granada

Ja va ser el gran artífex de la victòria contra el Joventut per començar l’any, i després de dos partits en què va cedir el principal protagonisme a altres jugadors com Colom, Gasol o Prkacin, ahir Kameron Taylor va tornar a emergir en una dura batalla a Granada que sense la seva aparició hagués pogut caure per a qualsevol dels dos bàndols.

Era en principi un duel favorable als gironins, que venien en un immilorable estat de forma i s’enfrontaven a un rival que just tenia unes sensacions completament oposades, amb vuit derrotes consecutives. Però amb el salt inicial aquesta circumstància va quedar en un segon terme, i així van encarregar-se de recordar-ho els andalusos al conjunt d’Aíto en els compassos inicials. El Granada va gaudir de les primeres avantatges gràcies a la bona direcció de Renfroe i va generar dubtes al Bàsquet Girona tancant-se bé a prop de la cistella i reptant als d’Aíto a assumir tirs des de la llarga distància. Colom va acceptar el desafiament i amb dos triples contrarestava l’ímpetu inicial dels andalusos (8-6). A més, els gironins augmentaven la intensitat defensiva i forçaven dues de pilota que es traduirien en una antiesportiva a favor, primer, i després en una esmaixada en contraatac de Taylor que posava els de Fontajau per davant (10-12). El Granada reaccionava a través de Niang però en les jugades següents el Bàsquet Girona sí que aconseguia intimidar a sota el seu cèrcol i amb un triple de Hanzlík i l’aparició de Prkacin marxava al final del primer quart amb el màxim avantatge (16-23). El segon període va arrancar amb intercanvi de cistelles dels dos equips però els d’Aíto controlaven el ritme de partit. Tomàs apareixia amb set punts gairebé consecutius per posar els andalusos a 3 punts, però Fjellerup i Colom, amb un triple i una còmoda penetració refredaven la reacció (27-33). Sí que va arribar poc després, amb la magistral direcció de Renfroe i el despertar del canoner granadí, Tomas Bropleh, i l’aparició de dubtes i imprecisions en l’atac gironí, amb més de 3 minuts sense anotar un tir de camp (40-36). Gasol trencava un parcial molt negatiu de 13 a 3 però el quart acabava amb uns últims segons plens d’errades dels catalans i Díaz ho aprofitava per fer marxar els locals amb sis punts per davant al descans (44-38). El pas pels vestidors va anar molt bé als d´Aíto, que van sortir amb una altra intensitat defensiva i aconseguien sumar còmodament a prop de cistella. Prkacin culminava un parcial de 7 a 0 d’inici que capgirava el resultat (44-45). El canoner Bropleh tornava a rescatar els andalusos amb el seu talent però ara era el Bàsquet Girona qui controlava el ritme gràcies a una defensa molt agressiva i a un atac clarivident, amb l’aparició de jugadors de la segona unitat com Sorolla, Hanzlík i Figueras (52-56). Una petita reacció local a base de tirs lliures en els darrers compassos de quart ho deixava tot igualat pels últims 10 minuts (60-60). Era l’hora dels grans jugadors, i així ho va entendre Taylor, que es va posar l’equip a les espatlles anotant 13 punts pràcticament consecutius sense error. Amb un tres i no res, havia deixat mig sentenciat un partit que semblava que s’hauria de batallar fins a l’últim instant (66-75). Costa donava ales als granadins però Colom anotava un triple en contraatac que podria ser la sentència (71-80). Apareixia novament el base català per reduir la diferència a sis punts, i en l’atac següent els gironins es col·lapsaven, però emergia Fjellerup amb una cistella molt complicada al límit de la possessió que era l’estocada definitiva pels locals, que fallaven els pròxims atacs i ja entraven en l’últim minut sense cap opció de lluitar pel partit. L’escorta argentí acabaria d’arrodonir la diferència per un Girona que es va enfilar fins als 32 punts en l’últim quart. Els d’Aíto afrontaran el repte majúscul del dissabte vinent contra el Barça amb un nivell de forma difícilment imaginable fa un mes i amb l’estímul d’estar més a prop de les places de play-off que del descens.