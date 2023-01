El Barça de Jonatan Giráldez suma un nou rècord al seu palmarès. Amb l’última victòria davant el Llevant Les Planes, el conjunt blaugrana s’ha convertit en el primer equip del futbol professional –femení o masculí– a sumar 50 victòries consecutives en lliga. L’última derrota de l’equip en la competició nacional va ser l’1 de juny del 2021, dos dies després d’assolir el triplet, davant l’Atlètic de Madrid, i encara amb Lluís Cortés a la banqueta blaugrana.

Fins ara el rècord pertanyia a l’Olympique de Lió, el seu màxim rival en la Champions League, que va aconseguir 46 triomfs seguits des del desembre del 2011 fins al gener del 2014. El Barça, amb la derrota davant l’Atlètic el 2021, van perdre una imbatibilitat –en lliga– de 758 dies. I des d’aleshores, no han tornat a trobar-se en el camí de la derrota. 50 triomfs i 247 gols a favor.

El Llevant Les Planes es va trobar al Johan Cruyff el Barça més devastador, van dominar totes les facetes del joc i amb prou feines els van permetre xutar a porteria en els 90 minuts de joc.

Crnogorcevic: dos gols i dues assistències

Rolfö, que va jugar aquest dimecres com a extrem i no com a lateral, es va apropiar de la banda esquerra i va empetitir Garrote i Bou, que no van poder fer front al físic de la sueca, que es plantava fàcilment a l’àrea rival.

Crnogorcevic es va encarregar aviat de no deixar el rècord a l’atzar. Va participar en els quatre primers gols de les blaugrana i va anul·lar qualsevol esperança que pogués quedar-li al Llevant Les Planes. L’atacant suïssa va anotar el primer des del segon pal després d’una assistència de Rolfö, que va exhibir qualitat tècnica a l’àrea per desfer-se de Garrote i trobar al lateral de l’àrea la blaugrana.

L’extrem dret va ser una de les artífexs del triomf blaugrana i, després d’un canvi sentit de Clàudia Pina, va assistir Asisat Oshoala, la màxima anotadora de l’equip i amb opcions molt clares de revalidar el ‘pitxitxi’. Va ser també Crnogorcevic qui va posar la cirereta al marcador anotant el seu doblet i sentenciant el partit abans del descans. De nou, després d’una assistència de Clàudia Pina, va rematar davant Bacic, que tot i que va aturar en primera instància, va encaixar el seu propi rebuig, que va suposar el 3-0 blaugrana.

Vicky López, la golejadora més jove del Barça

Amb el dorsal ‘30’ a l’esquena, Vicky López està cridada a ser una futbolista molt important en el projecte blaugrana. Va ser la jugadora més jove a debutar i també és ja la golejadora més precoç. Malgrat que va arribar per al filial blaugrana, va demostrar aquest dimecres que té nivell per estar al primer equip. Va generar molt joc en el primer temps, però va topar amb el pal i Bacic.

1️⃣6️⃣ anys

5️⃣ mesos

2️⃣7️⃣ dies



Ningú va poder parar-la en el segon temps, amb un primer gol amb el primer equip que no passarà desapercebut. La va assistir Crnogorcevic, que va concentrar la defensa de les Planes i va deixar sola a la frontal de l’àrea la migcampista, que va rematar a pler per sumar un nou rècord al seu palmarès.

Hat-trick d’Oshoala

La davantera nigeriana ja s’ha redimit d’un mal inici de temporada. Oshoala ha passat de la frustració a l’eufòria. Contra el Llevant Les Planes va tornar a demostrar el seu gran moment de forma i va assentar el seu lloc com a màxima golejadora de l’equip, amb 10 gols a la Lliga F i 15 en total.

Oshoala s’ha convertit en els últims partits en la rematadora que demanava l’equip. El seu segon gol del partit va arribar després de la recuperació de Pina, que va assistir la nigeriana a la frontal de l’àrea per posar el 5-0 al marcador. I vuit minuts després, va marcar el 6-0. Després d’un xut de Mariona, la nigeriana, incansable, va agafar el rebuig a l’àrea petita i va superar la portera.

Després d’anotar tres gols contra el Llevant Les Planes, Oshoala va deixar de banda la seva insistència pel gol i va passar a buscar el gol de Mariona Caldentey. I ho va aconseguir. Va recórrer la banda dreta per assistir al punt de penal la mallorquina, que va fallar la seva primera rematada però va ser més ràpida que les dues defenses del rival i va recollir el seu propi rebuig per anotar el 7-0 definitiu.