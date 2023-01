Aquesta tarda l’Spar Girona té un repte de màxima dificultat en la segona sortida seguida de l’equip de Bernat Canut. No totes, perquè encara falten quatre partits per disputar (tres a domicili i un a Fontajau), però part de les opcions de continuar a l’Eurolliga passen per guanyar el Sopron (18.00 h). El conjunt hongarès lidera el grup B amb 7 victòries i 3 derrotes, de la mateixa manera que el Familia Schio, mentre que les gironines són cinquenes amb 6 triomfs i 3 partits perduts.

Sens dubte, la victòria davant el Gernika en lliga regular (63-75) per mantenir la bona línia serà un punt a favor. «Vam ser un equip sòlid al darrere. A part que tenim molt clars els objectius en atac des del primer moment, sent solidàries a l’hora de compartir la pilota i agressives fins a trobar la millor opció. N’estic orgullós. Hem d’aguantar aquest moment de joc per millorar-lo i que no sigui efímer. Tenim molt marge de millora», va explicar Canut. El tècnic va recordar que «sempre hem de tocar de peus a terra» perquè «ni estem tan bé ara ni estarem tan malament quan perdem»: «Hem de trobar l’equilibri i la constància». Sobre el Sopron, va dir que «és el vigent campió d’Europa i un aspirant a tornar-ho a ser». «Estem convençudes que fent una bona feina competirem aquest partit i tenim l’objectiu d’intentar-lo treure. La victòria no ens caurà del cel», va comentar. Gardner ha viatjat, però serà dubte fins a última hora. Sopron - Uni Girona, en directe