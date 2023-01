El Barça no ha pogut inscriure Gavi com a jugador del primer equip a tots els efectes. LaLiga no l’hi permet. L’impediment és el mateix que condiciona la política esportiva blaugrana: l’excés del límit salarial esportiu. Malgrat les baixes de Gerard Piqué i Memphis Depay, la rebaixa no és suficient a ulls de la patronal del futbol professional.

El club encara té temps d’intentar-ho fins al 31 de gener. Necessita generar més ingressos o rebaixar més la nòmina esportiva. Disposa de sis dies per trobar un altre acord comercial, com per exemple pactar amb un espònsor la cessió de la màniga de la samarreta, o alguna venda. Xavi Hernández va pregar que no volia perdre més efectius de la plantilla, assumit com té que difícilment obtindrà en el mercat d’hivern un recanvi per a Memphis.

L’excés es manté

L’entitat blaugrana ha enviat la documentació a LaLiga però no ha obtingut l’aprovació de l’òrgan de validació del límit de cost de plantilla esportiva inscriptible, que revisa casos com els de Gavi en els quals es produeix la renovació del contracte durant la temporada. Una de les normes de LaLiga estableix que no es permetrà el registre d’una renovació mentre el club tingui excedit en més d’un 20% el límit del cost de la plantilla en relació amb la xifra de negocis.

La renovació del centrecampista sevillà, que va ampliar el seu compromís fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions, es va firmar al setembre. Mentre no tingui fitxa del primer equip no podrà canviar el dorsal 30 pel 6. I, se suposa, que a efectes administratius, es manté vigent el contracte original, la clàusula del qual era de 50 milions.