A Primera Divisió, el pitxitxi Lewandowski duu 13 gols a la lliga amb el Barça, però no té una parella definida amb qui associar-se. Tenir un tàndem de davanters en estat de gràcia és or pels entrenadors i bé que ho sap Sepu, tècnic del FC Palafrugell, del grup 16 de Tercera Catalana. Té a les seves ordres el tàndem de golejadors més letal d’entre Primera Divisió i Tercera Catalana. Són Arnau Ruiz i Pau Sala, que es reparteixen 37 gols. Els seus gols fan somiar a l’equip per poder recuperar la Segona Catalana, que van perdre l’any passat. El seu principal rival és el Bellcaire d’Empordà, líder amb un punt més i amb qui s’enfrontarà el 4 de febrer.

En tot el futbol català, els registres de Ruiz i Sala només són superats, a Quarta Catalana, per Ferran Solera i Àlex Gutiérrez, que se’n reparteixen 40, tres més, amb la Unificació Bellvitge B.

De central fins a juvenils

Ruiz, establert a la Bisbal d’Empordà des de fa una colla d’anys, té la mida presa a la categoria. Actualment, en duu 20 i durant dues temporades en va arribar a marcar 35 amb l’Atlètic Bisbalenc. Després de tota una vida a l’equip del seu poble -segueix al club com a coordinador-, l’estiu passat va emprendre un nou destí: «Volia un canvi d’aires i deixar el Bisbalenc havent-lo pujat a Segona Catalana, com així va passar», recorda. Té 25 anys, es va iniciar al Castelldefels i al Corçà i la faceta golejadora no la va descobrir fins a juvenils. Tot el futbol base el va fer com a central, fins que el van provar com a punta.

És un davanter corpulent, d’1,80 metres, que ara s’emmiralla amb Haaland i anys enrere amb Tamudo pel seu sentiment perico. Amb Pau Sala no hi havia coincidit sobre el terreny de joc i el company que li posa «centrades que són caramels» és Juanito Aznar. «Entre l’ascens amb el Palafrugell i el pitxitxi? L’ascens», afirma. No obstant, anhela «superar els 35 gols», rècord personal, i va camí de fer-ho perquè encara no s’ha acabat la primera volta.

Depredador del futbol regional

Pau Sala també compleix el primer curs a Palafrugell i té una llarga experiència, arribant fins a Primera Catalana, amb el Guíxols. Sempre ha marcat gols, passant d’extrem a davanter. El ganxó, de 33 anys, va arribar al Pla i Arbonés avalat pels 22 gols anotats, a l’exercici anterior, amb l’Sporting Vidrerenca i el Sant Feliu de Guíxols. Aro, Calonge i Cassà són les altres samarretes que ha vestit.

Sala es defineix com un jugador «amb bona arrencada, corpulent i obro el joc a les bandes». Es fixa en Luis Suárez i el seu principal assistent és Àlex Alaminos. El blanc-i-negre afegeix que «els companys a vegades fan broma sobre qui marca més gols, però amb l’Arnau tenim una competència molt sana». I és ambiciós: «Vull marcar més de 30 gols i si poden ser 40, millor. L’objectiu, però és pujar».