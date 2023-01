«Quan Marc Gasol va escriure'm per venir a Girona, pensava que era una broma»

Kameron Taylor (Landover, 1994) és l’excepció que confirma la regla. El seu pas a Europa va ser complicat a l’inici, però va treballar des del primer dia per convertir el bàsquet en la seva professió allunyant-se del prototip de jugador americà. Proper, amable, generós i agraït amb el que l’envolta, somia en triomfar a l’Eurolliga o l’NBA.

Els seus números en l’últim partit contra el Granada (22 punts i 20 de valoració) parlen per si sols. Vostè i l’equip es troben en el millor moment de la temporada?

Penso que estem avançant com a equip. L’altre dia va ser el meu partit i vaig tenir un rol important, però tothom ha fet un pas endavant. Tenim en Marc, Roko, Quino, Maxi... Tothom millora dia a dia. Diumenge passat vaig ser jo, aquest dissabte potser serà un altre.

D’altra banda, va fer-ho millor en l’estrena contra el Madrid (22 punts i 26 de valoració). Malgrat la derrota, aquell partit va ser un avançament del que estem veient ara?

Contra rivals com aquest t’has d’endollar i tenir energia. Va ser el nostre primer partit, jugàvem a casa i sentíem l’empenta de l’afició. Tots vam estar molt bé en aquell partit.

És un jugador polivalent, que ajuda l’equip tant en atac com en defensa. En quin aspecte se sent més còmode?

Primer de tot, soc defensa. Crec que defensar és el que millor se’m dona, així que per mi puntuar és secundari. Podem ser un equip guanyador mitjançant la defensa.

Ja porten quatre victòries consecutives. El Barça arriba a Fontajau en un moment clau?

Estem llestos. Ens preparem per al partit, donant el millor de nosaltres per continuar creixent com a equip. Estem feliços, són divertits aquests partits.

Com repetia constantment Aíto, era qüestió de tenir paciència i millorar en el dia a dia perquè arribessin els resultats?

Hem tingut paciència. Després de jugar cada partit, hem pensat en el següent sense mirar enrere ni més endavant. Ara mateix estem centrats en el Barça, donant del millor de nosaltres per arribar el més amunt possible. Ja veurem què passa.

L’afició l’admira. Què pensa de l’ambient que es crea al pavelló?

M’encanta. Sento que tenint els aficionats que tenim ja hem guanyat. M’agrada sentir el suport dels seguidors i tinc la sensació que jo també els agrado. L’energia que ens transmeten es nota a la pista. Tots juguem per a l’afició i per a cadascun de nosaltres. És una bona barreja per aconseguir la victòria.

«A part de jugadors som persones i si tractes amb la gent et pots endur bons moments»

Per ser americà, és una mica rara avis en aquest sentit.

Segur! M’agrada ser molt proper als aficionats i a la ciutat. M’agrada comunicar-me perquè crec en les relacions humanes. A part de jugadors som persones i si tractes amb la gent et pots endur bons moments que et queden per sempre.

Després de passar tants anys a Alemanya, què li sembla Girona? Ha notat gaire canvi?

El clima, sobretot. (Riu). El temps és una mica pitjor a Alemanya, això segur. L’ACB és més exigent que l’alemanya, Aíto ho sap bé d’haver-hi entrenat en el passat, ha estat a molts llocs, i m’ajuda.

Troba a faltar alguna cosa?

La veritat és que no. Crec que aquí tinc tot el que necessito. Potser el menjar, que a Alemanya és molt diferent, però també m’agrada la dieta mediterrània i és d’allò més saludable.

Com van ser els primers anys a Europa? Jugava en categories inferiors, en algun moment va arribar a pensar que no es guanyaria la vida amb el bàsquet?

Van ser durs, sí... Vaig començar jugant a la segona divisió d’Alemanya i l’any següent vaig baixar a la tercera. Per mi allò va ser molt difícil perquè a part de l’estil de joc que hi ha a Europa també vaig viure un shock cultural, el canvi va ser enorme. Vaig topar amb la vida real, però de seguida que em vaig adaptar ja vaig veure-ho diferent per estar bé.

Quan va adonar-se que podia ser professional?

Sona estrany, però ho vaig saber el primer any a Alemanya. Va ser difícil, però vaig treballar molt per perseguir el meu somni.

Com és el seu dia a dia a Girona?

Em llevo, esmorzo i vaig a entrenar, normalment arribo abans per exercitar-me pel meu compte. La major part del dia me la passo al gimnàs, després intento anar a la bolera, al cinema, a sopar en algun dels restaurants de Girona...

Pel que hem sentit, li agraden les bitlles.

M’encanta jugar a bitlles. Sempre intento convèncer als meus companys perquè m’acompanyin, però la majoria de cops no em fan cas i hi acabo anant sol.

Quan va començar a jugar a bàsquet?

La meva mare va introduir-me al bàsquet quan tenia 4 o 5 anys. De seguida vaig enamorar-me’n i no me n’he pogut separar mai.

És obligatori saber jugar a bàsquet als EUA?

Jo no diria que és una obligació, però sí que respires bàsquet a tot arreu. El veus a la televisió, a totes les pistes que hi ha pel carrer, als pavellons... Tot gira al voltant del bàsquet. Has de voler-lo per força.

Què va estudiar a la universitat?

Sociologia i finances.

Ha pensat a què es dedicarà quan es retiri del bàsquet?

M’agradaria ser entrenador. Estic molt content que m’entreni una llegenda com Aíto, que ha estat a tants llocs i ha entrenat a tants jugadors. Intento aprendre d’ell. Tant de bo puguem mantenir la relació quan els nostres camins se separin per seguir fent-li preguntes. És una enciclopèdia del bàsquet.

Va arribar a Europa l’any 2016. És molt difícil triomfar als EUA?

Per descomptat. L’NBA només té seixanta nanos del draft i trenta més dels camps d’entrenament. És molt molt complicat arribar a l’NBA. Si no, hi ha la G League però no està tant bé com Europa i per això molts jugadors canviem de continent per buscar la nostra oportunitat.

Tenia esperances que l’escollissin al draft?

No. Després d’acabar la meva carrera universitària, el meu agent em va dir que el meu futur estava a Alemanya o altres països.

Va ser dur plantejar-se venir a Europa?

Em vaig espantar molt, me’n recordo. Venir a Europa era un pas important, però m’havia d’espavilar pel meu compte amb tot. Vaig venir sol, deixant la meva família amb 21 anys.

Ha passat per Alemanya, Hongria, Israel, França i ara Espanya. L’ACB és com s’esperava?

Sí. Sabia que a la lliga espanyola es corria molt, les passades són rapidíssimes i es nota el físic. Tant bon punt vaig arribar, vaig comprovar que l’ACB era com m’esperava.

Va jugar a l’Eurolliga amb el Maccabi, però no va acabar la temporada. Té l’objectiu de tornar a la màxima competició continental?

No sé on em portarà el futur, però tinc clar que donaré el millor de mi per jugar al màxim nivell. Ja sigui a l’Eurolliga o l’NBA. Treballo cada dia per aconseguir-ho.

«No tinc res dolent a dir de Girona, estic molt a gust amb el club, la ciutat i l'afició»

Li agradaria quedar-se aquí?

M’agrada molt estar aquí, però mai se sap què passarà en un futur. El club és genial, té una organització molt professional i en Marc està fent una gran feina tant a la pista com als despatxos. Estic a gust a la ciutat i amb l’afició, no tinc res dolent a dir de Girona.

Com és jugar amb Marc Gasol? L’havia seguit a l’NBA?

I tant! El segueixo des que era jove. Quan em va escriure a l’estiu per dir-me que volia que vingués a Girona pensava que m’estaven fent una broma. No podia ser que Marc Gasol tingués el meu número, de cap manera, així que vaig ignorar-lo. Després quan em va trucar el meu agent escridassant-me perquè fes el favor de contestar a Marc Gasol em vaig tornar boig. Llavors, va tenir la meva resposta en menys d’un minut. (Riu).

Quina sorpresa!

Va ser una gran sorpresa, sens dubte. No esperava tenir tanta fama.

Quan Marc li va escriure, situava Girona al mapa?

Vaig buscar on era. Em sonava d’haver vist la Catedral a la sèrie Joc de Trons. Aleshores, ja vaig trobar que era una ciutat molt interessant per la seva arquitectura i ara ho ratifico. A més a més, està a prop de Barcelona, el mar... Millor impossible.

Què espera de la segona volta?

Confio seguir millorant. Estem aconseguint resultats, però independentment de les victòries sentim que estem en el camí correcte. Hem pujat el nivell.

Segueix l’Uni Girona, a part de compartir Fontajau?

Sí, és clar! Vaig als partits quan puc i em porto molt bé amb unes quantes jugadores. Les animo perquè juguen un gran bàsquet.

I el Girona FC? Aquest dissabte els de Míchel també juguen contra el Barça.

Ho sé, ho sé. He estat buscant entrada, però és difícil aconseguir-ne i després juguem nosaltres. Per poc que pugui, intentaré anar a Montilivi però ara mateix ho veig molt complicat. M’agrada el futbol i he anat a altres partits.