A molts calendaris el 29 de gener està marcat en vermell. Diumenge Canet d’Adri donarà el tret de sortida a les R.Trails, el nou circuit de curses de muntanya de Klassmark basat en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Els corredors amateurs i d’elit tindran el privilegi de formar part d’una competició que neix sota el desig de recuperar l’autenticitat del trail running. El Trail Rocacorba serà la primera prova, que tindrà continuïtat l’11 i 12 de març amb el Trail Costa Brava i finalitzarà amb el Trail Cap de Creus el 20 i 21 de maig.

Però tornem a Canet d’Adri, on els milers de participants estan citats el dissabte per recollir el dorsal i prendre part de les diferents activitats prèvies. El cartell inclou autèntiques estrelles: Clàudia Tremps, Ragna Debats, Mónica Vives, Daniel Castillo, Jan Torrella o Eduard Hernandez formen part d’una prova que proposa tres reptes: l’Express, el Trail i la Marathon.

Els participants de la Marathon seran els primers a estrenar-se, el diumenge a les vuit. L’objectiu? 36,4 quilòmetres amb 1.750 metres de desnivell positiu. Daniel Castillo és el gran aspirant, però Marc Ollé, Alberto García, Luciano Pilatii, Jordi Roy, Pol Rodríguez, Albert Llonch, Ivan Moreno o Juanjo Pinilla no li ho posaran fàcil. En la categoria femenina la lluita també serà ferotge: Mónica Vives, Celia Balcells i Sophie Grant aspiren a tot. Altres noms il·lustres com Clàudia Tremps o Eli Gordón competiran en el format per equips.

A les nou començarà l’Express, de 17 quilòmetres amb 720 metres de desnivell positiu. Els grans favorits són Jan Torrella i Gemma Frigola. A dos quarts de deu, tancarà el programa el Trail, amb 24,6 quilòmetres amb 1.150 metres de desnivell positiu. Apareixen en les travesses Ragna Debats, Sílvia Puigarnau, Paula Mata, Carlota Finn, Aina Siscart, Genis Porqueras i Ivan Calvó. Eduard Hernández estarà present formant esquadra mixta.

Klassmark ha modificat lleugerament els recorreguts de Rocacorba, adaptant el quilometratge a les altres dues proves de la trilogia. La forta ascensió al santuari, a tres mil metres d’altitud, repeteix com a sostre i punt icònic.