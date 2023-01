El Massi-Tactic UCI Women’s Cycling Team continua apostant per l’elit mundial del ciclisme femení de carretera, i inicia la seva cinquena temporada. Ho fa amb un equip format per 12 ciclistes, 4 d’elles catalanes, i un total de 37 curses de febrer a setembre, algunes del calendari UCI WorldTour, la màxima categoria del ciclisme mundial, com per exemple la Vuelta a Burgos, el Tour de Flandes, la Itzulia i el Tour de Romandia, entre d’altres.

En aquesta línia, la voluntat de l’equip de Torroella de Montgrí és assolir la professionalització al cent per cent; consolidar-se tant a Espanya com a Europa, competint al màxim nivell; i seguir cultivant la llavor de l’empoderament de la dona en el ciclisme femení. A més, com a novetat, aquest any 2023 el Massi-Tactic presenta el seu filial, el Massi-Tactic Academy, creat amb la intenció de potenciar la formació de talent del territori perquè pugui arribar a ser professional en el món del ciclisme. El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter continua dirigit per Manel Gonzalo i Àngel González i, amb nou fitxatges, compta amb corredores d’entre 18 i 36 anys, que permeten combinar joventut i experiència, alhora que es barregen perfils de casa amb talent internacional. Tres ciclistes continuen respecte a l’any passat: l’alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo i l’equatoriana Miryam Núñez. Alhora, aquest curs 2023 destaca, especialment, per la tornada de professionals que ja havien tingut un lligam en el passat amb l’equip. Aquestes són la lleidatana Iris Gómez, de 36 anys, que prové del Bizkaia Durango; Patri Ortega, amb èxits en la seva anterior etapa -va ser tercera, per exemple, en l’última etapa de la Volta a la República Txeca, amb bones actuacions a la Copa d’Espanya elit i en el campionat de Catalunya CRI-; i la vallesana Elisabet Escursell, que deixa enrere el seu pas pel ciclisme italià. La corredora més jove és la catalana Estefania Jiménez, de només 18 anys, habitual a les convocatòries de la selecció catalana i amb participació en carreres internacionals, com ara la Volta a Portugal. També s’afegeix la canadenca Adèle Normand, que ve de ser quarta en l’última Alpes Grésivaudan Classic, i l’hongaresa Petra Zsankó, que debuta en un equip continental després d’iniciar-se en el món del ciclisme de carretera l’any 2021. Nouvinguda en un conjunt continental també ho és la francesa Cécile Lejeune, qui ve d’aconseguir el 14è lloc en els últims campionats nacionals del seu país i va ser 15a al Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Altres noms són el de la colombiana Jennifer Ducuara, de 27 anys, que va arribar a liderar l’última Vuelta a Burgos, a banda d’acabar entre les deu primeres el Gran Premi d’Eibar del 2022; o el de la portuguesa Vera Vilaça, vencedora de la Copa del seu país el 2021 i qui ve de ser tercera en l’edició més recent de la Volta a Portugal. Un cop presentades les peces de l’equip i els objectius del curs, en un acte al Museu d’Arquelogia de Catalunya - Empúries, amb la presència de la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, entre altres personalitats, la temporada com a conjunt continental s’iniciarà el 5 de febrer a València (Volta a la Comunitat Valenciana).