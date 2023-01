La pujada del mes de gener no està pas sent fàcil per l'Uni Girona. Només tres dies després d'encaixar un cop dur a la pista del Sopron, a Eurolliga, perdent de dos punts (62-60) després d'un parcial de 16 a 1 a l'últim període, les gironines es veuran dissabte les cares a Vitòria-Gasteiz amb l'Araski (18.30h). Un equip que va ser capaç de guanyar a les gironines per un ajustat 62-64 en el partit d'anada a Fontajau, just abans de l'embranzida de 9 victòries consecutives de les de Bernat Canut. Dues punxades, per la mínima, i en contextos diferents, però que sense voler-ho, tenen un gust similar i poden suposar una doble injecció de moral per les gironines. I per fer-ho, es podria afegir el regal de recuperar Rebekah Gardner, que s'ha mantingut fora de la pista des del partit contra el Famila Schio on va rebre un cop a l'espatlla esquerra.

«Hem quedat una mica tocats, perquè som un equip que li agrada guanyar, però per guanyar a una pista com Sopron has de fer les coses perfectes», reconeix Laura Antoja. «Els nostres partits són aquests, com el de l'Araski. Aquests els hem de guanyar per seguir al capdavant de la classificació. Aquest és el nostre objectiu. Toca esborrar Eurolliga i posar-nos en mode Lliga espanyola», afegeix. Mentre que les gironines encadenen nou victòries consecutives en Lliga que les permet descansar al cim de la classificació, l'Araski encara no ha tastat la victòria aquest 2023 i encadena tres derrotes, amb un balanç total de 9 partits guanyats i 9 perduts. L'última victòria va ser el 29 de desembre contra l'IDK Euskotren (73-75). Demà, però, juguen amb el valor afegit de carregar una victòria a Fontajau a la motxilla, de fer-ho entre el caliu de la seva afició i davant un Uni Girona que, dins d'aquest repte del mes de gener, ve d'un desplaçament -amb derrota- i es prepara per a un altre, a Hongria. «L'Araski ens va guanyar aquí a casa. És un equip que ens va posar molts problemes, sobretot en el tir exterior, i de la generació de les petites cap a dintre. Tenen un caràcter molt lluitador, no es deixen anar mai i compten amb el públic, que les ajuda», opina Laura Antoja. Com a claus, diu: «tancar molt els espais del pick and roll i l'associació dels 4 i el 5». Més enllà de sumar la desena victòria seguida en Lliga i sanar la ferida de Sopron, una altra bona notícia podria ser tornar a veure a Rebekah Gardner en acció sobre la pista. Una peça clau de l'engranatge gironí que, després d'una aturada per un cop a l'espatlla esquerra, podria tornar a fer màgia a Vitòria-Gasteiz, si les sensacions després de completar l'entrenament amb l'equip són bones. L'Uni podria liderar en solitari si el València perd Jornada trepidant la d’aquesta setmana a la Lliga Femenina Endesa. Després de setmanes de colideratge entre Spar Girona i València Bàsquet, la J19 podria decantar la balança. El València visita diumenge la pista del Saragossa (12.15h), un rival difícil, que també ha tingut el seu moment de glòria aquest curs, al capdavant. Si l’Uni Girona fa els deures contra l’Araski, i les valencianes punxen davant el Saragossa, les de Bernat Canut podrien desfer l’empat i descansar, en solitari, al cim de la classificació -ja que el Saragossa, en cas de guanyar, tampoc les atraparia-. 🔴⚫️



📌 @Maria_Araujo8, @iratietxarri8 i @laiaflores10 convocades amb la selecció espanyola



Enhorabona 👏#SomhiUni #EuroBasketWomen https://t.co/vq9SuRjvfV — Spar Girona (@unigirona) 27 de enero de 2023 Flores, Etxarri i Araújo, a la llista de la selecció espanyola Un total de 14 jugadores han estat convocades amb la selecció espanyola, ja classificada per l'Eurobasket 2023, en l'última finestra FIBA de febrer, en la qual es disputaran dos partits, contra Romania i Islàndia. Entre elles, estan tres noms que vesteixen la samarreta de l'Uni Girona: Laia Flores, Irati Etxarri i María Araujo. Tres jugadores de renom dins de la plantilla de Canut. En aquesta ocasió, la gironina Queralt Casas, jugadora del València Bàsquet, no ha estat convocada. Altres noms que formaran part de la llista de Miguel Méndez són Cristina Ouviña, Andrea Vilaró, Raquel Carrera, Laura Gil o Mariona Ortiz, que debutarà, entre d'altres.