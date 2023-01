A Fontajau tot està preparat per un dels dies més esperats de la temporada: el Barça aterra demà a Girona en un derbi que omplirà Fontajau amb més de 5.000 aficionats. El pivot i president Marc Gasol ha explicat que, després de les quatre victòries seguides que porta l'equip, s'ha tancat la primera volta de manera satisfactòria. "Estem amb set triomfs i això ens fa estar més tranquils", ha dit. Segons ell "a principi de temporada ens enfrontàvem a equips més fets i treballats, nosaltres érem un conjunt nou que estava assolint conceptes i teníem molts canvis al grup. Hem trobat una línia constant i tothom sap què s'espera d'ell.

Sobre el partit contra el Barça ha detallat que l'afrontaran "amb molta il·lusió, és un honor rebre una institució com aquesta. Recordo que a LEB Plata ens vam enfrontar al Barça B a Palau, i ara serà el primer equip, en un Fontajau ple. Estem fent les coses força bé i hem de continuar així". Amb les entrades exhaurides de fa mesos, ha subratllat que l'afició "ha de gaudir" del partit. "El Barça té molts registres a l'hora de jugar. Són 40 minuts i juguem a casa nostra. Confiem en la nostra feina i si podem mantenir un ritme alt defensiu ens donarà garanties de competir". Els blaugranes arribaran després d'haver perdut contra el Madrid, a la pròrroga, en la darrera jornada d'Eurolliga, un aspecte que Gasol no creu que pugui influir en el derbi de demà.

També el pivot i president ha parlat de la coincidència, aquest cap de setmana, de tres duels entre Girona i Barça. Dos demà, a Montilivi i Fontajau, de futbol i bàsquet, i un altre diumenge, al Palau, corresponent a l'OK Lliga. "Tots tres podem donar la sorpresa", ha assegurat sobre qui veia amb més possibilitats de guanyar un gran com el Barça. Si el 19 de juny es va donar la coincidència que Girona FC i Bàsquet Girona assolien l'ascens a l'elit, demà els dos equips s'enfrontaran al Barça: "és una bonica casualitat que hem de gaudir. Serà un gran dissabte de futbol i bàsquet", ha manifestat.

Sobre el balanç de la primera volta ha dit que "estem contents amb l'evolució i els resultats. A més hi ha hagut una millora individual i això n'ha permès una de col·lectiva. Hem de continuar donant eines als jugadors per continuar millorant". Sobre els resultats ha considerat que "hem de seguir com fins ara. Agrada molt mirar a Europa o al play-off, però això passa per la feina diària. Hem de mantenir el nivell de concentració i a partir d'aquí arribaran els resultats".

Per la seva banda Aíto García Reneses ha posat de manifest la "progressió" que ha tingut l'equip, però ha deixat clar que s'ha de seguir en aquesta mateixa línia. També ha dit que era un factor clau el suport de l'afició "perquè en l'àmbit mental pot ser un reforç extra pels jugadors". "Mai se sap si és un bon o un mal moment per rebre un equip com el Barça, la clau serà que nosaltres juguem bé i ells, no", ha afegit el tècnic del Bàsquet Girona.