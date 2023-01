Pierre Oriola va fitxar pel Bàsquet Girona el 15 d’octubre de l’any passat, va necessitar uns dies per posar-se a punt i va fer el debut en un dia especialment significatiu per a ell: el de la visita al Palau Blaugrana. Era el 6 de novembre i l’equip d’Aíto va ser capaç de plantar cara al Barça (72-69). Oriola va tenir els primers minuts, tot i que no va anotar cap punt. Des d’aquell partit, en va poder disputar sis més, Gran Canària, Baskonia, Breogan, València, Saragossa i Manresa. Però va tornar a notar molèsties, es va haver d’aturar de nou, i ha estat baixa contra Joventut, Fuenlabrada, Bilbao i Granada, els quatre duels d’aquest 2023.

L’aler-pivot tampoc hi serà demà a Fontajau contra el Barça. El seu exequip va ser el primer amb qui es va enfrontar amb el Girona, però aquests problemes físics provocaran que no pugui competir demà en el duel de Fontajau. De fet el club va donar-lo de baixa a l’ACB, tot i que la seva fitxa es pot tornar a activar en qualsevol moment i, de moment, aquesta és la previsió del club quan estigui recuperat. El millor partit dels set que ha disputat amb el Bàsquet Girona va ser contra el Gran Canària, anotant deu punts. La segona millor actuació va fer-la davant del Casademont Saragossa, amb set. La de Pierre Oriola, que segueix el procés de recuperació a Girona, no serà l’única baixa de l’equip demà contra el Barça i Aíto n’haurà de descartar un per entrar a l’acta. En les últimes jornades l’escollit ha tingut un denominador comú, el base Josep Franch. De fet, des de l’arribada de Jeremiah Hill, s’ha especulat amb la possibilitat que acabi abandonant el club, tot i que de moment, aquesta circumstància no s’ha produït i continua al servei de l’entitat. El partit de demà contra el Barça serà el primer de la segona volta de la lliga. El Girona hi arribarà en el millor moment de la temporada, amb quatre triomfs consecutius que l’han allunyat del descens. Amb el bon rendiment de les darreres jornades els gironins podran rebre el Barça, un dels equips més potents del campionat, sense la pressió i la urgència de les victòries.