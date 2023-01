El Bàsquet Girona no ha tingut opció davant el Barça (73-84). Els gironins han competit durant força minuts, especialment en el darrer tram de la primera meitat, però l'encert del Barça des de la línia de tres ha acabat decidint l'enfrontament.

El Barça, liderat per Mirotic i Jokubaitis, ha dominat el primer quart davant un Bàsquet Girona que ha perdut 7 pilotes en 8 minuts i moltes errades en el tir en atac. Al segon quart, els gironins han incrementat la seva intensitat defensiva (Miletic i Gasol han intimidat molt sota cistella) i han millorat les seves prestacions ofensives, liderats per un gran Kameron Taylor. Un parcial de 15-7 en quatre minuts ha permès que els gironins capgiressin el marcador just abans del descans (36-25).

El descans ha servit als blaugrana per tornar a agafar les regnes del partit. Els blaugrana han millorat en defensa davant un Bàsquet Girona que a la segona meitat s'ha encallat en atac. En canvi, el Barça ha mostrat un gran encert de tres punts liderats per Laprovittola, que li ha permès capgirar el marcador i agafar aviat un avantatge per sobre els 10 punts que mantindria fins al final.

A Girona, han destacat Colom, Taylor i Gasol, però han trobat a faltar l'aportació d'altres jugadors, que en els darrers enfrontaments havien fet un pas endavant.

Així hem viscut el minut a minut de l'enfrontament