El Girona B necessitava urgentment trencar amb la dinàmica negativa de resultats. L'equip d'Axel Vizuete acumulava tres derrotes consecutives davant Muntanyesa, Europa i Castelldefels que l'han allunyat de les primeres places del play-off. Davant el Vilafranca, equip que està lluitant per no baixar, el filial no ha perdonat i ha acabat golejant per 0 a 4.

De blanc i amb una equipació del Vilafranca, ja que l'àrbitre no autoritzat cap de les dues equipacions dels visitants, el conjunt gironí ha sortit molt endollat i encertat al partit. Tant, que al minut 1, s'ha avançat amb una diana de Dawda. El davanter no ha perdonat una excel·lent centrada al segon pal per marcar a plaer. Poc després Kemo ha tingut el segon. Casamayor ha reaccionat ràpid a la rematada. El Vilafranca arriscava molt en la sortida de pilota i el Girona B ha pressionat bé per recuperar pilotes en camp contrari i penalitzar les errades locals. Així ha nascut el segon gol, recuperació a camp contrari, passada ràpida per Kemo que ràpida i letal ha driblat el seu defensor per engaltar un potent xut enganxat al pal.

Amb quinze minuts el Girona B tenia encarrilat el partit. La reacció de l'equip de Cristian García s'ha refet i ha tingut ocasions per reduir distàncies molt clares. El Vilafranca dominava, però no rematava la feina i en una acció al minut 32 Biel ha connectat bé amb Alegre. El carriler dret ha definit amb un xut creuat impecable per fer pujar el tercer.

El resultat aconseguit a la primera part era molt bo i el Girona B l'ha sabut defensar durant els segons quaranta-cinc minuts. Sense un dominador clar i amb alternances en el control de pilota, l'enfrontament s'ha anat apagant. Dawda ha tancat la golejada amb una exhibició de físic. Carrera en solitari des de camp propi per definir amb pausa una ràpida transició del seu equip.