L'aventura d'Íñigo Arriola com a primer entrenador de l'Olot s'ha saldat amb un empat a zero al camp del líder, el Terol. Els aragonesos han estat més insistents en la cerca del gol, però els visitants han estat ben posats i ordenats al darrere esperant la seva oportunitat.

Els últims deu minuts de partit, el conjunt garrotxí els ha jugat amb dos homes més, ja que Manchón i Carmona han vist la vermella directa, amb tres minuts de diferència, per dues dures entrades sobre Urri i Aspar. Amb tota l'artilleria sobre el terreny de joc de Pinilla, l'Olot s'ha llançat a l'atac, però els locals han fet gala de la seva solidesa defensiva i han mantingut la porteria a zero. L'Olot marxa amb un punt, que ha de fer bo, tant sí com no, la pròxima jornada a casa davant el cuer, l'Ebre.