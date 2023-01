Jordi Ribera continua ampliant el seu palmarès i aquesta tarda hi ha afegit un nou èxit amb el tercer lloc final al Mundial de Polònia i Suècia. La selecció espanyola que entrena el tècnic de Sarrià de Ter ha superat Suècia per 33-36 i ha aconseguit d'aquesta manera la medalla de bronze del Mundial. Una gran segona part del combinat espanyol ha permès capgirar el resultat i imposar-se als amfitrions a Estocolm en una pavelló ple de gom a gom amb 22.000 espectadors. Un èxit més, doncs, per a un Jordi Ribera que a l'estiu ja va assolir la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio i que també va ser tercer al darrer Mundial disputat a Egipte..