El Peralada ha tornat a posicions de play-off després de derrotar a l'Hospitalet d'Hèctor Simón a casa per 2 a 1.

El partit no ha començat bé per a l'equip de Miquel Àngel Muñoz, que ha vist com Lobato avançava els riberencs al minut 5 amb un potent xut des de fora l'àrea. El gol de l'empat del Peralada ha estat obra de Solans, setè de la temporada. El davanter ha picat la pilota per superar la sortida d'Aliaga.

Els empordanesos han tingut al segon encara abans del descans en dues ocasions. Primer, Aliaga ha desviat amb la cama a córner la rematada de Nierga, i al límit del descans l'àrbitre ha anul·lat a Solans el gol per suposada mà.

Pacient i sense posar-se nerviós, el conjunt verd-i-blanc ha trencat la igualada en el marcador en l'últim minut de temps reglamentari. Palacios, immers en un gran moment de forma, ha servit una falta lateral que Alan Baró ha enviat al fons de la xarxa amb el cap. Esclat d'eufòria entre la parròquia local, que sap que el gol valia el triple: tres punts, triomf davant un rival directe i altre cop en posicions de play-off.