Adel Mechaal va tornar a guanyar ahir el campionat d’Espanya de Cross. Ara hauria de venir la part on s’explica com, amb èpica i tot i venir de córrer 3.000m divendres, va imposar-se a la cursa, dominant tota l’estona o guanyant l’esprint final. Però no va ser així.

El palamosí va acabar segon, perdent l’estela de Ndikunwenayo, de la Comunitat Valenciana però, a efectes del títol estatal, encara estranger i, per tant, no apte per a ser campió espanyol. Mechaal igualment, va demostrar la seva classe sobre la pista. En categoria femenina Brea també va rebre la medalla pels papers, ja que Maayouf va ser la més ràpida. Per la seva banda, el gironí Santi Catrofe va acabar vint-i-unè, a 1’50’’ de Ndikunwenayo. A més a més, la banyolina Marina Guerrero també va tenir un bon dia i, amb l’equip català, va guanyar el relleu mixt.