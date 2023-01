Girona celebra aquest diumenge, amb la visita al Breogan, el seu partit número 750 a la Lliga ACB. N’hi va disputar 731 en l’anterior etapa de 20 temporades del CB Girona, i arribarà als 19 el cap de setmana a Lugo el nou i ambiciós projecte que impulsa Marc Gasol. Entre l’un i l’altre, van haver de passar catorze anys de travessia pel desert sense bàsquet masculí d’elit a la ciutat, entre l’enfonsament de l’Akasvayu i l’ascens del Bàsquet Girona el 19 de juny de l’any passat. En el rànquing històric de la lliga, la ciutat ocupa el lloc 15 de la classificació de més partits jugats a la màxima categoria, amb Madrid, Barça, Joventut, Estudiantes, Baskonia i Manresa liderant-lo.

Que els 750 partits a l’ACB arribin a més a Lugo no deixa de ser significatiu perquè allà, al Pazo dos deportes, l’antic Valvi Girona hi va sobreviure de manera èpica un 23 d’abril de 1995 quan el descens (i la incertesa sobre la continuïtat) eren una amenaça molt i molt real. Aquell equip, entrenat per Quim Costa, i amb jugadors com Pardo, Curry, Aldrey i Solana a la plantilla, havia perdut un dels dos partits jugats a Fontajau contra el Breogan en el play-out per no baixar, i estava contra les cordes perquè els gallecs s’havien endut el primer dels duels jugats a casa seva i eren a una victòria de salvar-se. Però aquella diada de Sant Jordi al Valvi se li va aparèixer la verge i en un final de partit taquicàrdic els tirs lliures de Ricardo Aldrey van donar-los la victòria que forçava el desempat (68-69), de nou a Fontajau. Allà l’equip no va fallar i, davant 7.500 espectadors, va guanyar i va mantenir la categoria. A més el Breogan va tenir la baixa de Maxey, un dels seus americans, desqualificat en el quart partit.

Victòries i derrotes

Fent la suma de les dues etapes del bàsquet gironí a l’ACB surten més derrotes (412) que victòries (337). Aquesta és la 21ena temporada de la ciutat a la màxima categoria masculina, la primera de la mà del Bàsquet Girona que lidera Marc Gasol. Aquest club, creat el 2014, ocupa el lloc 77 al rànquing ACB amb 18 partits jugats, els mateixos que el Coviran Granada, que tampoc té res a veure amb l’antiga entitat d’aquesta ciutat andalusa que havia tingut passat a l’elit.

Girona ha viscut dos ascensos a la lliga ACB. El primer va ser el 7 de maig de 1988, al vell pavelló de Palau, amb una victòria del Valvi sobre el Cajamadrid (83-80) que resolia l’eliminatòria entre tots dos equips i donava el premi als homes de Guifré Gol. Després del primer any l’equip va perdre la categoria esportivament, però la va recuperar als despatxos adquirint una plaça gràcies a la fusió entre el Granollers i l’Espanyol. El segon ascens a l’elit del bàsquet masculí va ser el 19 de juny de l’any passat, tombant l’Estudiantes a Fontajau (66-60) en la Final Four de la LEB Or. Aquell mateix dia, un parell d’hores més tard, també va pujar el Girona FC a Primera divisió.

Aquest partit 750 de la ciutat a la lliga ACB pot servir per apropar l’actual Bàsquet Girona a la lluita pels play-off. La ratxa de quatre triomfs seguits que duia l’equip d’Aíto el 2023 i que va trencar dissabte el Barça havia servit per allunyar-se del descens i ara el vuitè lloc és a només dues victòries, encara amb tota la segona volta per jugar. No hi ha res fet, però amb la permanència ben encarrilada (7-11), si el bloc gironí continua progressant pot tenir opcions d’aspirar a objectius més ambiciosos que salvar la categoria. El partit de Lugo i la posterior visita de l’Obradoiro a Girona seran dos bons test per saber a què pot aspirar aquest equip. Després la competició s’aturarà dues setmanes per la disputa de la Copa del Rei i d’una finestra FIBA, i ja no es reprendrà fins a primers de març a Màlaga.