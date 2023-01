Tres hores abans d’un partit, Fontajau ja té activitat. Encara no hi són ni els jugadors, ni els àrbitres ni els aficionats, els tres grans ingredients de l’espectacle, però si que ja es troba al pavelló el sergent dels Mossos Sergi Manero, que des d’aquest any ha assumit les tasques de coordinador de seguretat els dies que juga el Bàsquet Girona. Amb l’ascens a l’ACB aquesta figura, que el Girona FC ha tingut en tota la seva etapa al futbol professional, ha sigut obligatòria per fer complir la llei de l’esport, que estipula quines són les lligues professionals i quins dispositius de seguretat s’hi han de desplegar. Tot i que les jugadores de l’Uni també ho són, l’Estat no reconeix la Lliga Femenina amb aquest rang i, per tant, la presència policial és menor.

Des del 2005 i fins l’actualitat (18 anys d’experiència) Manero és el Cap de l’Unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP Sant Feliu de Guíxols. Es va presentar voluntari al càrrec, que combina amb la seva feina habitual, perquè és un gran aficionat a l’esport i tenia ganes de fer una feina diferent, tot i que tampoc tant, perquè coordinar dispositius de seguretat en grans esdeveniments ja ho fa des de Sant Feliu en actes com les Jornades d’Economia de S’Agaró, el Festival de la Porta Ferrada o els Carnavals.

Per Manero passa tota la informació prèvia dels partits. Durant la setmana es reuneix amb el club, la Policia Municipal, l’empresa de seguretat privada, el SEM i els responsables del pavelló per concretar el dispositiu. Dissabte era un dia especial amb la visita del Barça, però tampoc la feina va diferir massa més enllà de reforçar el control a l’accés del pavelló perquè no hi hagués problemes amb els aficionats que esperessin la sortida i arribada de l’equip visitant. «També hi va haver més VIPS i això ho hem de tenir en compte», detalla.

El coordinador és l’encarregat de convocar una reunió prèvia «on es tracta del partit en concret, s’analitza amb les dades i informació que es disposa de nombre aficionats del rival, horaris, previsió d’assistència, personalitat que puguin anar-hi, actes que es facin durant el duel, del dispositiu concret pel dia del partit, efectius que participaran, hora d’obertura de portes, talls en els accessos etc..». Manero, per exemple, va decidir que per motius de seguretat calia tallar el vial de davant del pavelló al trànsit «perquè estem encara en alerta terrorista 4 i, més enllà d’això, també fem un accés a peu més fàcil i còmode a l’aficionat». Com en el cas de Montilivi, a Fontajau també hi ha una Unitat de control operatiu (UCO) tot i que sense càmeres de seguretat com les de l’estadi de futbol que permeten tenir desenes d’ulls vigilant la grada. «El pavelló és més senzill de controlar, a més està ben dissenyat i a l’UCO el que hi tenim és un espai per trobar-nos al descans i també una megafonia alternativa que anul·la la principal i que en cas d’haver de desallotjar o donar alguna indicació al públic podríem utilitzar».

Els dispositiu de seguretat d’un partit ACB pot moure entre 40 i 50 efectius entre els equips d’ordre públic (ARRO), Seguretat Ciutadana del Cos de Mossos d’esquadra, de la Policia Municipal de Girona, vigilants de seguretat i auxiliars contractats pel club. Sergi Manero detalla que en tota la temporada no s’han produït incidents i deixa clar que l’afició de Girona «és molt sana i exemplar». El club presidit per Marc Gasol disposa de 4.100 abonats en un pavelló amb capacitat per a 5.200 espectadors «i això fa que hi hagi molt poques entrades a la venda i que els rivals amb prou feines portin gent». A més Manero valora que «l’afició del bàsquet, en general, és molt bona, no hi ha radicals com en el futbol, i en el cas de Girona ens trobem amb un públic molt familiar i sa». A principi de temporada alguns seguidors es van sobtar pel fet que no els deixaven entrar cascos o paraigües. Hi va haver també algun problema amb carmanyoles per a nens petits «però també hem de tenir una mica de mà esquerre i n’hem anat permetent». «Girona, tot i que fa 15 anys ja havia tingut una llarga història a l’ACB, ara és un equip nouvingut que cau simpàtic», rebla el coordinador de seguretat, que té el sergent David Casellas com a suplent en cas que algun dia no pugui assumir el càrrec.

Tot i que són esdeveniments diferents, Manero té àmplia experiència des de la seva feina a Sant Feliu en la coordinació d’actes massius, com els concerts de Porta Ferrada o els Carnavals de diferents indrets de la Costa Brava centre. Considera que una diferència és «el tipus de públic», tot i que del que s’acaba tractant finalment «és que tothom pugui estar còmode i gaudint de l’espectacle». I vostè, sergent, en pot gaudir de l’espectacle? «sempre estàs concentrat, però sí, sols tenir algun moment per veure el partit», confessa, somrient.