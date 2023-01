Un nou entrebanc s'ha trobat l'Spar Girona en el seu camí per classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga. A l'adéu no suplert de Cornelius i la derrota a la pista del Sopron de la setmana passada, s'hi afegeix un altre contratemps ara en forma de lesió. El club encararà la decisiva visita de demà a Miskolc sense Giedre Labuckiene, que va patir un fort cop a l'espatlla dreta dissabte passat a Vitòria i no ha viatjat a Hongria per jugar contra el DVTK Hun-Therm. El club ha informat que l'evolució de la lesió, que no és tan greu com semblava dissabte, marcarà la disponibilitat la de la lituana.