Josep Franch deixa de ser jugador del Bàsquet Girona. El club ha comunicat aquest vespre la baixa del base badaloní, de 32 anys, després d'arribar a un acord per a la rescissió del seu contracte. Tenint en compte l'alta competència que hi ha a la plantilla, Franch no tenia lloc a l'equip que dirigeix Aíto García Reneses.

📌 El Bàsquet Girona i Josep Franch han arribat a un acord per rescindir el seu contracte



👏 Des del Bàsquet Girona volem agrair la seva professionalitat dins i fora la pista i desitjar-li tota la sort en els seus propers reptes — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 31 de enero de 2023 Franch va ser un dels protagonistes de l'ascens a l'ACB després d'arribar a Girona la temporada 2021-22. Ara, se'n va havent disputat un total de 53 partits, 39 dels quals van ser el curs passat.