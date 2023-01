El Fontaxou d'aquesta setmana arriba carregat de continguts. Per una banda el pòdcast de bàsquet del Diari de Girona que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola, fa la prèvia del transcendental partit que avui l'Uni afronta a Miskolc (18.10) a l'Eurolliga, amb les valoracions del tècnic Bernat Canut, i alguns detalls sobre la lesió de Labuckiene. I per l'altra, analitza la situació del Bàsquet Girona a l'ACB després de la derrota contra el Barça, que deixa l'equip amb un balanç de 7-11 a la classificació i quatre triomfs de marge sobre el descens. A més es revela una dada històrica: aquest cap de setmana, a la pista del Breogan, la ciutat hi viurà el seu partit 750 a la màxima categoria del bàsquet masculí, 731 amb l'anterior CB Girona i 19 amb l'actual projecte que lidera Marc Gasol.