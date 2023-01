El jutjat mercantil 12 de Barcelona ha ordenat a La Lliga que permeti al FC Barcelona inscriure el futbolista Pablo Páez Gavira, 'Gavi', com a jugador del primer equip abans d'aquest dimarts a la mitjanit.

En una interlocutòria, dictada dilluns i consultada per Europa Press, el tribunal estima la sol·licitud de mesures cautelars que va presentar el club.

El 27 de gener, el Barça va presentar una sol·licitud de mesures cautelars en la qual anunciava accions civils de defensa de la competència i, subsidiàriament, de competència deslleial.

Les mesures cautelars adoptades també suposen suspendre la decisió de l'Òrgan de Validació de Pressupostos de La Lliga, que el 25 de gener va denegar al Barça registrar en el sistema LaLiga Manager el contracte de Gavi per al primer equip.

Al setembre, el jugador va signar la seva renovació per quatre temporades més, fins al 30 de juny del 2026, amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros.

Aquesta clàusula indemnitzatòria està subjecta a la condició que el jugador estigui inscrit en el primer equip del Barça abans de la mitjanit d'aquest dimarts 31 de gener del 2023, perquè també és quan es tanca el mercat de fitxatges d'hivern i, atesa la proximitat de la data, la mesura cautelar s'ha pres d'urgència i sense esperar el posicionament de La Lliga.

El club sosté que ha complert amb els requeriments reglamentaris i pressupostaris per poder incorporar el contracte de Gavi, per la qual cosa considera que el rebuig de La Lliga a inscriure'l "és arbitrària, no està justificada i respon a una política de fustigació al FCB per decisions adoptades en altres àmbits esportius i econòmics".