Després que el Tribunal Català de l’Esport ordenés repetir les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que va guanyar Joan Soteras el passat 22 de maig de 2022, per irregularitats en el procés de votació, els candidats han reprès l’activitat per tal d’intentar imposar-se el pròxim 13 de febrer. En aquest sentit, Juanjo Isern, que en les primeres eleccions va ser la tercera força amb 328 vots per darrere Soteras, amb 396, i Àlex Talavera, amb 370, va presentar ahir el seu projecte a l’Hotel Ultònia de Girona amb el nou lema ‘Tots units fem força’ enlloc de ‘Un canvi amb experiència’.

Isern va estar acompanyat pel seu equip i per noves incorporacions com l’empresari altempordanès i directiu del FC Barcelona, Antonio Escudero, sobre qui va dir que «pot ser una de les persones més importants de la FCF els pròxims anys». «Que una persona d’aquest nivell es posicioni i cregui en nosaltres significa molt. No ho necessita perquè ja ho té tot, però té un interès especial per col·laborar amb el futbol català», va afegir. Isern va insistir en la idea d’«ajudar als presidents». D’altra banda, l’altre aspirant, Talavera lamenta en una nota que «mai ens haguéssim imaginat que la irregularitat més important la trobaríem en persones de la nostra candidatura (...) fent moviments a esquenes de l’equip amb l’objectiu d’anul·lar la candidatura de ‘Els Clubs Primer’, traslladant els recolzaments que suposadament tenen a la candidatura de ‘Un canvi amb experiència’ de Juanjo Isern». D’aquesta manera no hi haurà unió entre els dos projectes.