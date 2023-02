El proper 13 de febrer es repetiran, per ordre del Tribunal Català de l’Esport, les votacions de les eleccions de la Federació Catalana de Futbol (FCF) que el maig passat va guanyar la candidatura de Joan Soteras. L’òrgan considera que hi va haver irregularitats, acceptant la impugnació presentada per un dels aspirants que va perdre, Álex Talavera. Amb els condicionants que marca el Tribunal Català de l’Esport als clubs per exercir el seu dret, Jordi Bonet, membre de la candidatura de Soteras i delegat a Girona, alerta que «molts clubs de la província tindran dificultats per votar».

«Vam guanyar les eleccions per 26 vots, i de cop i volta, instats per algú a l’ombra, impugnen i ens acusen de fer trampes, quan són ells els qui en molts casos van cometre irregularitats», explica Bonet. Posa l’exemple del Vilanova de la Barca: «qui va votar va ser una persona, el vicepresident, que anava a la candidatura de Talavera». Segons el Tribunal, si no vota el president cal una autorització per delegar al vicepresident. Un altre dificultat és que hi ha clubs que han canviat la junta i malgrat que s’ha enviat la documentació per actualitzar-ne les dades al registre de la Generalitat «el tràmit pot arribar a durar un any o més». El dia 13 només podran votar aquelles entitats que estiguin plenament regularitzades amb data de 22 de maig.

Bonet assegura que «des de les candidatures d’Isern i Talavera m’estan atacant de mala manera» i fins i tot assegura que se sent «assetjat amb trucades i missatges de gent que no conec». Davant d’aquesta situació explica que «m’he plantejat si valia la pena o no seguir, ho he parlat amb la família, i m’han dit que ara més que mai he de ser valent. Per tant em sento més fort que mai i amb ganes de seguir ajudant el futbol gironí i català. I si he de marxar, que sigui perquè els clubs ho decideixen votant».

El qui després de les eleccions del maig era vicepresident de Soteras i delegat a Girona també veu ingerències de persones afines a la candidatura de Juanjo Isern al voltant del Tribunal Català de l’Esport. En aquest sentit afirma que part dels recursos que ha presentat Soteras es basen en aquest aspecte després de la decisió de l’òrgan de fer repetir la votació per irregularitats en 175 sufragis.