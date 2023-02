Habituat a reinventar-se constantment, l’Spar Girona, líder en solitari de la Lliga Femenina, rep dissabte la visita del Casademont Saragossa (17.15h, Esport3), el quart classificat. És tarda de partit gran a Fontajau. «Serà dur i guapo», confessa Bernat Canut, que afegeix un nou maldecap als que tenia: la confirmació de la baixa de Binta Drammeh, lesionada al psoas-ilíaco esquerre i que estarà fora de combat al voltant de deu dies. La presència de Giedre Labuckiene, que ja no va viatjar a Hongria per una subluxació a l’espatlla dreta traumàtica, no es resoldrà fins a última hora. «Ha fet part de l’entrenament amb l’equip i s’ha trobat força bé, però no oblidem que no fa ni una setmana que es va luxar l’espatlla. Al matí decidirem si juga o no», comenta el tècnic d’un Uni Girona que necessita l’aturada de la competició com l’aire que respira per poder recuperar forces després d’un desgast immens. «Físicament arribem en un moment bastant delicat. Tenim jugadores de baixa, d’altres que continuen competint malgrat arrossegar problemes... Aquest és un partit molt mental, de fer un esforç més, acabar de buidar els dipòsits i encarar una aturada que no ho serà per tothom, ja que algunes se’n van amb la selecció».

Es confirma lesió al psoas-ilíaco esquerre. S'espera que la jugadora estigui de baixa uns 10 dies en funció d'evolució.#SomhiUni #ShaDeViure pic.twitter.com/pFTSUyj5wp — Spar Girona (@unigirona) 3 de febrero de 2023 Ara queda lluny, però va ser el Casademont Saragossa qui va trencar la imbatibilitat de l’equip gironí a la Lliga, a principis de novembre (61-60). «Tots som conscients que més enllà d’aquell resultat, el Saragossa duu una dinàmica molt bona i té jugadores de nivell», diu Canut, que continua: «Ja no són una sorpresa, estan fent molt bé les coses. Són dures a nivell defensiu, amb peces d’un poder físic important. És un equip intel·ligent, amb experiència, que fa anys que saben de què va tot plegat. I emocionalment està motivat, perquè li estan sortint les coses, és a la part alta de la classificació i acaba de passar una eliminatòria d’Eurocup. Tindrem una exigència màxima». Guanyar, la recepta de l’Uni a Europa I l’Eurolliga? Canut també valora les opcions de classificació per als quarts de final de la màxima competició europea. «Encerto poques coses, però vaig encertar que aquest grup seria molt estrany, hi hauria accidents i hi hauria resultats sorprenents. No sé el que pot passar, però el que sí que sé és que el pròxim partit és a Fontajau contra el Mersin i l’hem d’intentar treure. Més enllà del que hàgim de fer a Salamanca, que segurament serà guanyar, ens hem de centrar en el primer duel», conclou.