El Garatge Plana Girona entenia el duel contra l’Alcoi com «una final» i així es va viure sobre la pista. Després de tres patacades consecutives contra tres rivals difícils de batre -Barça (6-0), Liceu (0-4) i Noia (5-0)-, els gironins han aconseguit recuperar sensacions i rascar l’empat contra l’Alcoi quan quedaven dos minuts de partit.

Biel Pujadas va ser l’encarregat d’obrir el marcador, favorable als rivals. La reacció dels de Ramon Benito, però, no es va fer esperar massa, i dos minuts després, Borja Ramon assolia l’empat aprofitant, sense pensar-s’ho, una assistència de Moi Aguirre en una acció de 2 contra 1. Litus, de falta directa, veia com l’oportunitat se li escapava per sobre de la porteria i, a la contra, l’Alcoi gaudia també d’una directa que Llaverola aturava fins a tres vegades. Després d’oportunitats per ambdós conjunts, Formatjer aprofitava una pilota perduda que ni Litus ni Llaverola eren capaços d’aturar, i tornava a posar l’Alcoi per davant. El Girona CH, però, no va abaixar el cap i un xut de Moi Aguirre, tot i l’intent de Marc Grau sota pals d’aturar-la, enfilava el marcador de Palau fins al 2-2 definitiu.

La setmana vinent els de Ramon Benito tornen a rebre un rival de la part alta de la taula, el Calafell.