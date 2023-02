Aquest cap de setmana té lloc la VolCAT Platja d’Aro, la primera prova a Espanya del calendari internacional amb punts UCI XCO, i la primera cita puntuable pels Jocs Olímpics de París 2024. Tant avui com demà, les etapes en format Cross Country, d’uns 40 quilòmetres cadascuna, començaran a les 10 hores. «Tenim un gran cartell», admet Albert Balcells, director de la prova. «Qui vulgui apropar-se tindrà una bona oportunitat per veure corredors d’un grandíssim nivell». Entre els inscrits figuren l’equip olímpic d’XCO dels Estats Units, amb Savilia Blunk i Cole Paton com a caps de cartell, així com els campions bolivians Alejandro Gómez i Sonia Quiroga. En clau gironina destaca la presència de Guillem Cassú en categoria masculina i Txell Figueras en la femenina. En total hi ha més de 500 ciclistes.

«El més fàcil seria rendir-se, però quan es vol una cosa, es persegueix i es fa el que faci falta» «Una de les particularitats de la cursa és el fet que està oberta a professionals, que vindran de 23 països diferents, i amateurs, que per a ells significa un repte», explica Balcells. La de Platja d’Aro serà la primera de les cites VolCAT 2023, que es desenvoluparà en un marc incomparable per a la pràctica de la BTT. La primera etapa, de 1.250 metres de desnivell, tindrà un recorregut força trencacames, amb constants pujades i baixades que propiciaran els atacs dels ciclistes favorits a adjudicar-se la victòria. I la segona jornada, de 700 metres de desnivell, comptarà amb més ritme i amb una sobtada pujada a mitja cursa, que posarà a prova la resistència dels participants. «Platja d’Aro ens ofereix qualitat en serveis, allotjament, restauració i entorn natural», diu Balcells, que confirma la presència dels pilots de motos Aleix Espargaró i Jorge Martín. «La prova ja era rellevant, però que vinguin ens ajuda a arribar a un nou públic».