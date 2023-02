Victòria i descans. Les gironines s'han imposat al Casademont Saragossa en un duel igualat que s'ha resolt en el darrer quart. El dia en què la grada d'animació dels girUNIns ha celebrat el seu cinquè aniversari -motiu pel qual el club ha fet entrega d'una lona commemorativa als aficionats- l'equip ho ha celebrat regalant-los un triomf treballadíssim en un duel que farcit d'emoció fins al final i que permet a les locals mantenir-se líders de la competició.

L'Spar Girona ha posat el quintet de gala per a rebre al Casademont Saragossa en l'últim partit de lliga abans de l'aturada per les finestres FIBA (9 al 12 de febrer). Les aragoneses, que han mostrat un gran nivell aquesta temporada -així ho acredita el seu quart lloc en la classificació i la seva adquisició recent del bitllet per a quarts de final de l'Eurocup- han sortit pel partit des de l'inici i han imposat un parcial de 3-10 que ha sorprès les locals. Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja s'han posat les piles i els han retornat la jugada amb un parcial de 10-2 que els ha permès recuperar la davantera.

Leo Fiebich ha aparegut per a llevar la pols a la línia de tres i, de pas, ha empatat el duel (21-21). Markeisha Gatling li ha agafat el relleu a la seva companya per a distanciar a les de Carlos Cantero fins als sis punts. La connexió nord-americana Sykes-Murphy ha aparegut per a evitar que les locals es despengessin, però Mariona Ortiz ha respost per a mantenir l'statu quo. Bernat Canut s'ha passejat inquiet per la banda veient com el seu equip era superat en rebot i intensitat defensiva. L'efectivitat de l'Spar s'ha vist sobreposada per les seves rivals i les locals han marxat al descans per sota en el marcador (32-34).

Brittney Sykes ha tornat a empatar la trobada després d'un 2+1 però Imani Tate li ha tornat amb la mateixa moneda. Les aragoneses s'han tornat a posar per davant (42-48) i Laia Flores ha aparegut per a retallar distàncies amb un triple. Semblava que les locals no trobaven la tecla adequada però Sykes ha aparegut per a col·locar al seu equip a un punt (56-57).

L'equitat ha tornat a l'inici de l'últim quart. Brittney Sykes, Rebekah Gardner i Laia Flores l'han trencat amb un parcial de 7-0 que ha aixecat a la graderia de Fontajau (65-59). Quan faltaven dos minuts i mig per al final, l'Spar tenia el partit allà on volia, però Mariona Ortiz ha ressuscitat a les seves amb un 2+1 que ha col·locat a les visitants a tres punts (67-64). Brittney Sykes ha aparegut per mantenir el coixí de cinc punts i la mateixa Sykes ha estirat la diferència des del tir lliure. A falta de 4 segons, el marcador era 72-69 i les visitants tenien opció d'empatar el partit amb un triple però la defensa de l'Spar ha impedit que Vega Gimeno empatés el partit.