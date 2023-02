Derrota clara del Bàsquet Girona davant el Breogán en un partit marcat per l'absència a última hora de Marc Gasol i la mala segona part del conjunt gironí (92-70).

Els catalans no van sortir concentrats en els dos costats de la pista. La parella letal gallega formada per Bamforth i Happ jugava a plaer i en atac els d’Aíto tenien problemes per trobar situacions clares a prop de cistella. Només Miletic va poder anotar en els primers compassos però Aíto es va veure obligat a demanar temps mort (11-3). Davant la baixa de Gasol, el serbi es multiplicava i ara apareixia també la inspiració de Colom des de l’exterior per equilibrar el partit en un tres i no res (12-12). Els de Lugo tornaven a obrir una petita escletxa gràcies al domini a sota els cèrcols però Fjellerup forçava una antiesportiva i després Hill anotava un triple que deixava un 20 a 20 prou bo pel Bàsquet Girona al final del primer quart.

El segon quart començava amb bastantes imprecisions dels dos equips i un raquític parcial de 2 a 2 en els primers minuts. Però la nota positiva era que ara els gironins estaven més concentrats en defensa i els gallecs tenien molts problemes per anotar. A més, en la parcel·la ofensiva els d’Aíto trobaven situacions més clares i això s’acabaria plasmant en el marcador. Tres triples gairebé consecutius de Taylor, Vilà i Colom, un alley-opp culminat per Prkacin i una cistella al contraatac donaven una màxima avantatge d’onze punts al Bàsquet Girona (26-37), difícilment inimaginable després del mal inici de partit. Només l’aparició final de Lukovic, amb cinc punts consecutius, maquillava un gran segon quart gironí (33-39).

A la represa, els gallecs van sortir amb les idees més clares en atac, i bona mostra d’això és que el quart començava de la mateixa manera que el partit, amb un triple del canoner local Scott Bamforth. Dues cistelles més des de més enllà del 6,75 i un bàsquet a tauler de Bamforth posaven per davant el Breogán (46-45) davant un Girona que ara vivia de l’aportació de Sorolla i Fjellerup. El partit entrava en una fase de màxima igualtat amb intercanvi de cistelles però la inèrcia era favorable als locals, impulsats per la inspiració exterior de Momirov. Ara era Hollatz qui tampoc fallava un triple obert i Aíto havia de demanar temps mort perquè el Breogán amenaçava amb agafar una petita diferència (58-53). En aquests moments de màxima dificultat el gran aliat pels gironins era la situació de bonus dels de Lugo, tot i que Figueras i Miletic es deixaven dos punts en els seus viatges a la línia. Semblava que el quart acabaria amb un desavantatge mínim pel Girona però un nou triple de Momirov mantenia la renda de cinc punts pels locals (64-59).

Era fonamental per tenir opcions de victòria que el Bàsquet Girona defensés millor els tiradors gallecs, ja que en el tercer quart el Breogán havia aconseguit un 8/13 en triples. Miletic anotava la primera cistella del quart però seria un miratge. Uns 2 minuts i mig nefastos en els dos costats de la pista donaven un coixí als gallecs que podria ser definitiu tot i que encara quedaven set minuts (74-61). Taylor es posava l’equip a les espatlles i donava esperances liderant un petit parcial (77-67), però l’atac gironí era erràtic i desconcertant, amb males seleccions de tir, i en canvi els gallecs tenien molta facilitat per anotar a sota el cèrcol o forçar tirs lliures. Encara sort que els gallecs en perdonaven molts, però tot i així el Bàsquet Girona necessitava una proesa a poc més de 3 minuts (80-67). Va ser impossible, perquè en atac no hi havia idees i els jugadors que agafaven la repsonsabilitat, com Hill, no estaven encertats, i el Breogán sumava des de la línia gairebé en cada atac. Fins i tot, els gallecs, gràcies a una certa deixadesa final del Girona, van acabar guanyant per una diferència segurament més exagerada de l'equilibrat que havia estat el partit en molts moments.

Amb aquesta ensopegada, els d'Aíto s'allunyen molt de les places de play-off i hauran de seguir lluitant per optar a places europees un cop certifiquin una permanència que a dia d'avui sembla bastant encarrilada.