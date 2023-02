El filial blanc-i-vermell s’emporta un punt de la visita de la Grama a Riudarenes en un partit que havien arribat a dominar per dos gols, poc després del descans, gràcies a Alegre i Almansa.

Després d’uns primers minuts d’igualtat sobre el terreny de joc, Alegre aconseguia posar als gironins per davant al marcador, just abans de la mitja part. A la represa, Alex Almansa va necessitar menys de deu minuts per ampliar distàncies i enfilar el 2-0. La reacció visitant, però, no es va fer esperar, i cinc minuts després David Adan anotava el primer gol en contra. Els d’Axel Vizuete ho intentarien, però quan faltaven poc més de deu minuts, Roger Garcia signava l'empat de penal.