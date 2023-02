Marc Gasol no jugarà aquest migdia amb el Bàsquet Girona contra el Breogán. "El pivot té molèsties al peu i no ha viatjat amb l'equip" ha informat el club en un breu comunicat en el qual no precisa l'abast de la lesió. Gasol se suma a una altra baixa en el joc interior, la de Pierre Oriola, que aquest 2023 encara no ha pogut jugar.