Un cop finalitzada la fase regular de Preferent Femení, els tres equips gironins que tenen representació a la categoria es preparen per iniciar la segona part de la competició, a finals d’aquest mes de febrer -es preveu que sigui el cap de setmana del 25-26-, amb objectius diferents. El Porqueres i el Girona disputaran la lligueta d’ascens a Primera Nacional després de quedar en primera i tercera posició, respectivament, tenint en compte que la juguen els quatre primers classificats de cadascun dels dos subgrups. El Pontenc, en canvi, s’emmarca dins el grup del play-off permanència en haver acabat setè.

Amb 46 punts, el Porqueres tanca la fase regular coronant-se com a líder del subgrup 1.B, sense haver perdut cap partit i amb un balanç de 14 victòries i quatre empats. «Estem molt orgullosos que un club petit i humil com el nostre estigui a la part alta. Viurem aquesta segona fase com una experiència més i amb molta il·lusió. Volem allargar al màxim aquesta ratxa d’imbatibilitat», assegura l’entrenador Marc Cuadros.

I és que aquesta nova fase s’acumulen els punts obtinguts fins ara a la motxilla, que es convertiran en coeficients de punts dividits per partits jugats perquè al subgrup 1.A tenen dues jornades menys. Dels vuit equips que disputaran el play-off d’ascens, només el primer classificat pujarà a Nacional.

Qui també buscarà ser premiat amb aquesta plaça és el Girona, que amb la derrota del Santa Susanna i la victòria contra el Pontenc (1-6) en l’última jornada, ha acabat entre els quatre primers. «A la primera volta vam tenir dificultats, però a partir del partit contra el Cerdanyola (1-2), vam començar a ser un equip competitiu, empatant només un partit de tota la segona volta», reconeix l’entrenador blanc-i-vermell Eduard Sanmartín. «Per què no somiar? És difícil, i sabem que costarà molt, però amb la dinàmica que té l’equip, tot el possible», afegeix.

La lluita per la permanència

Per contra, el Pontenc ha acabat setè, amb 17 punts, i haurà de lluitar de valent per mantenir la categoria -descendeixen a Primera Divisió els dos últims dels dos subgrups.

«Esperem un play-out molt igualat. No sabem molt bé què ens trobarem i alguns equips no els coneixem massa, però som optimistes. L’equip arriba bé, amb confiança i bon joc», explica el tècnic Joel Nierga.