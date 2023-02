Uni i Bàsquet Girona: Últimes setmanes per reforçar-se

Una data hi ha sobre la taula de la majoria de clubs de bàsquet: el 28 de febrer. Aquell dia és el darrer perquè, per exemple, els equips de la Lliga Femenina puguin reforçar les seves plantilles de cares a la recta final (i decisiva) de la temporada. També serveix per a l’ACB, que a finals de mes tanca la possibilitat que hi hagi intercanvis de jugadors entre clubs de la competició. Passada aquella data, per tant, l’única opció de fitxar seria portant algú que s’hagués donat de baixa abans del 28 de febrer o d’un altre campionat.

L’Spar Girona i el Bàsquet Girona, per tant, tenen tres setmanes per determinar si els cal potenciar la plantilla. En el cas de l’Uni la possibilitat de fer un fitxatge és ben real. Però com admetia el tècnic Bernat Canut dissabte després de la victòria contra el Casademont Saragossa «volem reforçar-nos però és complicat, molts equips també ho volen fer». La directora esportiva, Laia Palau, va detallar fa algunes setmanes, quan Cornelius va deixar Fontajau per marxar al Mersin, que volien seguir construint l’equip més potent possible, tot i que el mercat ofereix poques gangues. Ara la Lliga Femenina s’ha aturat per la disputa de les finestres FIBA i quan es reprengui per a l’equip gironí li començarà l’hora de la veritat: visita a València a la Lliga Femenina i final a Fontajau contra Mersin, amb la classificació per a quarts de final en joc. I superat aquests capítols, la Copa de la Reina, la resolució de la lliga i qui sap si noves emocions a Europa.

El cas de l'ACB

A l’ACB el mercat de fitxatges també es tanca el dia 28 per operacions d’intercanvi de jugadors entre clubs de la propia competició (per exemple, el cas de Jeremiah Hill, que va arribar a Girona des del Betis fa algunes setmanes). A partir de l’1 de març no es podrà incorporar cap peça que estigui en nòmina d’un club de la màxima categoria del bàsquet masculí. A Fontajau, amb la millora de prestacions que ha mostrat l’equip, no hi ha tanta urgència. El descens està quatre triomfs per sota, amb diversos equips implicats, i el play-off, un pèl lluny. En alguna roda de premsa s’ha preguntat a Aíto si calia fer més fitxatges i el tècnic mai ha donat una resposta clara. L’últim cop va recordar que Pierre Oriola segueix de baixa i que calia veure com s’anava adaptant Garino una vegada sembla haver deixat enrere els problemes físics.

Els gironins, amb set triomfs, tenen la permanència ben encarrilada. Històricament amb 11-12 se’n fan prou per salvar la categoria i potser aquesta temporada n’hi haurà prou amb menys.