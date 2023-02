L'aler de Los Angeles Lakers LeBron James s'ha convertit aquesta matinada en el màxim anotador de la història de l'NBA, superant a Kareem Abdul-Jabbar en aconseguir els 38.390 punts, després de 38 punts, 7 rebots i 3 assistències en 34 minuts jugats, en la derrota davant Oklahoma City Thunder (130-133).

El llegendari jugador va aconseguir l'extraordinària marca amb un tir en suspensió al final del tercer quart, quan va sumar els 36 punts necessaris per a superar les 38.387 unitats, gràcies als seus 12 de 18 en tirs de camp fins a aquest moment. I ho ha aconseguit, ja convertit en tot un emblema de la competició, tan sols unes setmanes després de superar a Karl Malone i els seus 36.928 punts.

"Sempre sento que soc el millor jugant a bàsquet, però hi ha tants grans jugadors que estic feliç de ser part del seu viatge", va afirmar l'estrella de Los Angeles després de la trobada, disposat a continuar a l'NBA "un parell d'anys més", ja que encara està "motivat per a sortir i competir per títols".

I l'aler, de 38 anys, va argumentar que segueix en forma gràcies a la seva fortalesa mental. "Es tracta de la ment. Si la meva ment està aguda i em sento motivat per a sortir i preparar-me cada dia, llavors puc continuar jugant a bàsquet", va expressar després d'aconseguir un altre rècord.

Admirat per Abdul-Jabbar

Quan va superar la marca d'Abdul-Jabbar poc abans de la fi del tercer quart, el partit es va parar perquè el jugador rebés l'afecte dels gairebé 19.000 espectadors del Crypto.com Arena, la seva família i amics i la llegenda històrica de la competició. De manera simbòlica, l'ex de Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers li va lliurar una pilota a James, com qui li cedeix el tron.

"El que LeBron ha fet fora de la pista és més important que el que ha fet dins. Ha enviat als nens a l'escola. Ha brindat lideratge i un exemple de com viure. Té els valors correctes. La família, el treball dur i totes aquestes coses condueixen a l'èxit".

A més, no va dubtar a afirmar que "la carrera de LeBron James és la d'algú que va planejar dominar aquest esport". "Va sortir de l'escola secundària, tenia la grandària i el talent per a ingressar directament a l'NBA, i immediatament va començar a tenir el seu efecte en la competició", va destacar.

"Ha estat jugant durant gairebé 20 anys, per la qual cosa has de donar-li crèdit per la forma en què va planejar durar i dominar. Va portar als equips a tres campionats mundials, i no van arribar perquè algú més i LeBron els va acompanyar, LeBron els va liderar. Té aquesta essència indefinible que anomenen lideratge. Quan surt a la pista i tracta de fer les coses, els nois volen fer-li costat i veure que succeeix, perquè tenen molt respecte per ell i el seu talent", va elogiar Abdul-Jabbar.

Trenca rècords

En les seves 20 temporades en l'NBA, LeBron James s'ha convertit en el jugador amb més punts anotats tant en la fase regular (38.390) com en 'playoffs' (7.631). A més, pot presumir de ser l'únic jugador amb més de 30.000 punts, 10.000 assistències i 10.000 rebots de la història de la competició i un dels dos jugadors que ha aconseguit un 'triple-doble' davant tots els equips de l'NBA. En el seu palmarès també destaquen els seus quatre anells (2012, 2013, 2016 i 2020), a més de quatre premis MVP de temporada regular i quatre en 'playoffs'.