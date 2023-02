Joan Bayona i Toni Montero són dos dels porters gironins amb més trajectòria a la demarcació i aquest 2023 s’han retrobat. Des del gener, juguen junts a la Unió Esportiva Calonge, equip de Segona Catalana, però fa 17 temporades lluitaven per un lloc sota els pals en el CF Palamós, entrenat per Raül Agné a Tercera Divisió. Ha plogut molt des d’aquella etapa en el degà i ara en viuen una altra de molt diferent al club calongí. Actualment, Bayona té 43 anys, Montero 38 i conformen una de les porteries més veteranes del futbol català.

El jugador ganxó ha despenjat els guants set mesos després. En aquest període, ha deixat de jugar al Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols i ha estat l’entrenador del Palamós, a Primera Catalana. «A l’estiu no tenia pensat posar-me com a entrenador, però vaig acceptar perquè el Palamós és el meu club», recorda Bayona, que finalment va dirigir l’equip fins al novembre, vivint una etapa «més curta del que m’imaginava». Al gener, i dos mesos després de deixar la banqueta, Bayona va decidir tornar a la porteria influenciat per Alfons García, que el va animar a entrar a l’estructura del Calonge. Que Toni Montero hagués de descansar per sanció i que a l’equip només hi hagués un porter va ser l’estocada definitiva perquè Bayona tornés a sota els pals: «M’ha costat perquè feia vuit mesos que no entrenava».

Debut a Montilivi amb 22 anys

Toni Montero viu la tercera temporada al Calonge. El palamosí havia fitxat pel Palamós l’estiu del 2006 i després de ser el suplent de Bayona durant tota la temporada va debutar el mes d’abril en un partit d’alçada, contra el Girona FC, a Montilivi (1-1). Aquella temporada, Montero tenia 22 anys i Bayona 27. Montero considera que, amb Bayona, actualment «som els pares de l’equip, la majoria de companys tenen menys de 30 anys. El Calonge és un club familiar i ens cuida molt».

De Tercera a Primera Catalana?

Pau Hidalgo, l’entrenador, alterna els dos porters. El Calonge està immers en la lluita per entrar al play-off d’ascens a Primera Catalana quan fa vuit mesos competia a Tercera Catalana, en què va quedar campió del grup 18. Montero veu l’ascens «complicat» i Bayona creu que «no tenim pressió per pujar, però per què no és possible?». Seria la cirereta per a dos porters que no es marquen cap data per deixar els camps. Montero vol jugar «fins que el cos em digui prou» i Bayona viu el dia a dia, no pensa a retirar-se ni s’obsessiona per tornar a entrenar: «No ho sé, ja veurem. M’agrada molt anar a entrenar, competir i posar-me els guants».