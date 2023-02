Aquest 2023 la Jornada de l’Esport Femení de Girona tornarà a la seva data habitual al mes de març, al voltant del Dia de la Dona, després que els darrers dos anys s’hagi traslladat en èpoques de calor per la pandèmia. L’11a edició se celebrarà el pròxim diumenge 5 de març en diferents indrets de la ciutat: la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar i la plaça de Catalunya. Com sempre, hi haurà un munt d’activitats esportives, tallers i xerrades per a nenes, joves i dones programades durant tot el matí, de 9.30 a 13.30 hores.

L’11a edició de la Jornada de l’Esport Femení s'ha presentat en un acte que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Girona i que ha comptat amb la participació de dues de les ambaixadores d’enguany: la palista Aina Arteman i la fundadora del Salt Gimnàstic Club, exentrenadora i exdirectora tècnica de gimnàstica artística, Montse Hugas. També ho són l’atleta Jana Brusés i la pilot de motocròs Daniela Guillén. A més a més, també hi han anat representants i esportistes d’entitats i clubs esportius que participen o donen suport a l’esdeveniment. 🚣‍♀️🏃‍♀️ Consulta tota la info sobre l’11a Jornada de l’Esport Femení que es farà al mes de març: Aina Arteman (rem), Montse Hugas (exentrenadora de gimnàstica artística), Jana Brusés (atletisme) i Daniela Guillén (motocròs) són les ambaixadores d’enguany 👉 https://t.co/4FM50RsuHb pic.twitter.com/TyUZUf1gLr — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 9 de febrero de 2023 «La Jornada de l’Esport Femení permet no només fomentar l’esport femení a la ciutat i a la demarcació de Girona sinó que també fa possible sensibilitzar homes i dones sobre el fet que existeix aquesta pràctica, i que no és tan minoritària, sinó que és invisibilitzada. Tots i totes ens hem de fer responsables com a societat d’aquest repte i l’hem de fer visible», comenta el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran. Per la seva part, el diputat d’Esports, Jordi Masquef, diu que «la Jornada està completament arrelada a la ciutat de Girona i s’ha convertit en un espai que ajuda a trencar estereotips i a prendre consciència del potencial de l’esport femení»: «En tots aquests anys, s’han fet passos endavant». Una de les novetats d’aquest any serà la inclusió de noves pràctiques esportives durant la jornada. En total, s’hi podran practicar 24 disciplines: hoquei sobre patins, tennis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, halterofília, bàsquet, futbol, activitats subaquàtiques, handbol, patinatge artístic, escacs, judo, tennis, skate, marxa nòrdica, paleotraining, nàutica, curses d’orientació i bàsquet i tennis en cadira de rodes, a més del joc tradicional de les bitlles catalanes. Alhora, hi haurà la possibilitat de participar en diversos circuits organitzats per practicar activitats físiques en grups tancats. L’objectiu de la jornada, que va començar el 2013, és donar visibilitat a l’esport femení.