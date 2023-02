El Sarrià promou l’handbol en català amb un canal de Twitch

A la UE Sarrià estan al dia amb les noves tecnologies. Aviat farà un mes que el club va animar-se amb la creació del seu propi programa a través de la plataforma Twitch per promocionar l’handbol en català i repassar l’actualitat del primer equip. De moment, la rebuda no podria haver estat millor amb gairebé 200 seguidors i, fins i tot, cinc subscriptors després que l’últim stream fos un especial dedicat al derbi d’aquest dissabte contra el Bordils (18.30 hores).

«Vam tenir la idea després de veure que a Twitch cada vegada s’aposta més pels esports, no només els videojocs. Al club sempre hem intentat estar a l’última en tecnologia i com que ja teníem tot el material de les retransmissions en directe que fem dels partits, no hem hagut de fer cap inversió. A part que és una bona manera per connectar amb el públic més jove i promocionar l’handbol en català», explica el president Jordi Paretas. El sarrianenc és un dels responsables del projecte, juntament amb el locutor Sergi Torrentà i els tècnics Arnau Bataller i Josep Oliveras -tots ells col·laboren de forma desinteressada.

Així doncs, al canal de Twitch del Sarrià s’hi produeixen les retransmissions dels partits que l’equip de Josep Espar juga com a local, «a més del compromís de fer cada setmana un dels partits de la base» (aquest dissabte es podrà seguir en directe el duel de l’Aleví mixt), les prèvies amb entrevistes als entrenadors i el nou programa setmanal d’aproximadament una hora.

«Tenim 175 seguidors, per nosaltres és un èxit encara que si en tinguéssim 10 o 12 també ho seria. Com a club d’handbol som els primers que oferim contingut a Twitch i volem seguir-hi creixent perquè sigui la principal eina de comunicació del club. Podem interactuar, implicar els equips del club i arribar a la gent d’una manera més desenfadada, fins i tot divertida, per divertir-nos entre tots. Animem a tothom a seguir-nos», comenta. El xou i l’entreteniment estan assegurats. Sobretot, amb el ball del Tiburón, tiburón cada vegada que hi ha una subscripció nova.